Un vistazo breve al libro “El Afganistán perdido” Como afgano, sigo manteniendo una atención especial sobre mi país, el país más sufrido del mundo bajo de incertidumbres Abdul Naser Noorzad

lunes, 16 de mayo de 2022, 09:09 h (CET) Desde luego, no era ni ahora es fácil escribir y analizar sobre Afganistán, dado a su posición geopolítica, rivalidad entre sus vecinos y el asunto de recursos naturales en este país asiático, sobre todo con el colapso inesperado, imaginativo y asombroso del gobierno afgano y la toma de todas las zonas de Afganistán por los talibanes, que ha generado muchas especulaciones sobre un nuevo capítulo sangriento de su historia contemporánea que se suma, al surgimiento de gobiernos y regímenes autoritarios en este país. Sin embargo, si tuviese una mente dinámica, desde el comienzo mismo de las negociaciones de Estados Unidos con los talibanes y la firma del acuerdo entre ambos partes (EE. UU y los talibanes) en febrero de 2019 que fue incomprensible y casi no era previsible para nadie.





Todo esto viene tras una decisión entre las potencias regionales y mundiales que entregaron Afganistán a los talibanes, un grupo fanático, una banda terrorista y pensamiento tan radical que no conlleva nada de civilización humana en el tiempo moderno. Esta decisión será un resultado disgústale del fallo de seguridad nacional de los Estados Unidos y toda Europa. Estados Unidos se retiró del campo real y este papel fue reemplazado por Pakistán. El lema era que los talibanes “han cambiado”. En los círculos extranjeros, Pakistán había hecho que todo el mundo codiciara que los talibanes " habían cambiado". En el ámbito de la sociedad y los círculos políticos afganos, los talibanes "es habían cambiado".

La mayoría de los propagandistas nacionalistas fanáticos eran personas hastiadas de la guerra y activistas étnicos pro-talibanes que dijeron que los talibanes habían cambiado; pero ninguno de estos círculos sabía que de hecho que los talibanes no solo " no habían cambiado" a sí mismos y ni los propios líderes de talibanes deseaban que los talibanes "hubieran cambiado", lo que ahora demostraba que todas las expectativas y analogías eran erróneas. Ahora los talibanes se han vuelto más serios y no solo en el pasado han aumentado sus capacidades militares; en cambio, su legitimidad como fuerza de propiedad afgana se ha debilitado más que nunca.

Todo este serio se inició cuando en el invierno de 2001, Estados Unidos invadió a Afganistán con el pretexto de que el grupo terrorista al-Qaeda estaba presente en el país y contaba con el apoyo del régimen talibán. Al-Qaeda fue acusada de atacar las Torres Gemelas del centro del comercio mundial en Nueva York el 11 de septiembre. El gobierno de los talibanes colapsó como resultado de los ataques aéreos estadounidenses. Las fuerzas de resistencia del Norte y los tecnócratas de Occidente, con el apoyo político, económico y de seguridad de los Estados Unidos, formaron el gobierno de la República Islámica de Afganistán; con una nueva constitución, nuevas estructuras y divisiones, grandes promesas y nuevas esperanzas.

En los primeros años, todo salió según lo planeado; además de los Estados Unidos, más de 40 países habían desplegado tropas en Afganistán, bajo el mando de la OTAN. Se invirtió mucho dinero para reconstruir el país y se construyeron decenas de ONG, para financiar el proyecto y recaudar el dinero. Se estaba llevando a cabo la construcción de carreteras, el suministro de electricidad a las aldeas, la revitalización de la agricultura, la construcción de puentes, etc.

Poco a poco y con el paso del tiempo, los talibanes brindaron un tejido para otros grupos terroristas, ya que el fenómeno del terrorismo en Afganistán había crecido aún más y ahora vemos que desde la caída del gobierno respaldado por Estados Unidos en Afganistán en el 16 de agosto del año pasado, tenemos el único régimen no legítimo, controlado por los terroristas. Suicidio, asesinato, terror y realización de los ataques más violentos y mortíferos contra intereses civiles y barrios; había jugado un papel importante en el fortalecimiento de este movimiento terrorista. Aunque la cuestión del terrorismo requiere una exploración continua y permanente, las raíces del terrorismo en Afganistán en los últimos meses pueden atribuirse al ascenso de los talibanes como partidarios del terrorismo regional. Ya que las corrientes extremistas en Afganistán son máquinas de matar que sirven a los propósitos de guerras por poderes y proyectos en los países vecinos y la región. Entonces, el lado afgano, en lugar de un grupo llamado Talibán, es un movimiento extremista que ha crecido lentamente a lo largo de los años, y los talibanes son una parte inalienable de este cuerpo de terror. De hecho, el Talibán es el hijo adoptivo de muchos movimientos salafistas y reaccionarios, que llamamos extremismo a la escala regional.

Entonces, el interés de los países de la región y de la periferia en Afganistán, y especialmente tras la salida de Estados Unidos de este país, ha generado mucha especulación sobre el inicio de un nuevo juego a escala regional con la presencia activa de actores regionales. China, Rusia, Pakistán, India e Irán, e incluso más lejos, Turquía y el mundo árabe, buscan cada uno asegurar su propia seguridad e intereses económicos en la fase posterior tras la presencia de los estadounidenses. Por otra parte, la presencia de 20 años de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán ha provocado mucha especulación sobre la rivalidad geopolítica de los EE.UU con sus rivales como China, Irán y Rusia.

Pero la repentina retirada de Estados Unidos de Afganistán y el paso a China demostró que estas especulaciones eran infundadas y poco fiables. Estados Unidos ahora está tratando de demostrar que ya no está interesado en Afganistán, y que su presencia en Afganistán durante los últimos veinte años se ha basado en los beneficios y objetivos que están directamente relacionados con la seguridad nacional del mismo y los que se han logrado durante estos veinte años. Así, Washington reconoce explícitamente que sigue rechazando una solución pacífica, negociada y diplomática a la situación en Afganistán, pero prefiere un enfoque ligeramente diferente basado en operaciones especiales de sus agencias de inteligencia y de la oposición armada.

En tal situación, Afganistán carece de un gobierno central y una autoridad política que pueda evitar una guerra de poder a largo plazo. Una guerra diseñada únicamente para los propósitos estratégicos de los vecinos y las potencias regionales. La guerra de poder en Afganistán no es solo un producto de las predicciones y los objetivos políticos de los políticos, sino también problemas económicos, rivalidades estratégicas malsanas entre los vecinos de Afganistán y los países de la región, problemas territoriales y fronterizos, agua e hidro-política, tráfico de drogas y el surgimiento de religiones. extremismo, el apoyo de grupos étnicos especiales que en el futuro pueden servir a los intereses de países extranjeros y ser un ganador para los próximos juegos y cuestiones como la competencia religiosa y lingüística Los juegos de estrategia a gran escala entre potencias regionales y potencias mundiales han sido más efectivos.

Dada la crisis de Ucrania y la agresión militar rusa allí y la confrontación de Occidente con Rusia, la nueva alineación de China y Rusia contra Occidente y Estados Unidos, los rusos pueden lanzar una serie de movimientos en el sur. En cambio, Estados Unidos, apoyándose en los países árabes, Pakistán lanzará movimientos similares en la región, para los que Afganistán será sin duda un semillero. Esta posibilidad, si se hace realidad, no deja ninguna esperanza de paz y estabilidad en Afganistán, y mantendrá al país devastado por la guerra en las llamas calientes de la guerra.

En esta colección de artículos, llevo analizando estos temas, sobre la situación actual de Afganistán teniendo en cuenta la actualidad que hay en el campo. Como un afgano sigo manteniendo una atención especial sobre mi país, el país más sufrido del mundo bajo de incertidumbres. Intento dar una imagen más clara de los que hay en el campo, y así hacer capaz a los queridos a tener una visión muy clara y lego de sentimiento o lo que hoy en día salen en la prensa.

Espero que esta etapa sea un paso adelante hacia un Afganistán libre, democrático, independiente, donde las mujeres afganas no tengan que sacrificar sus derechos y no haya más violencia y guerra.

Primavera Es la estación más bonita del año. Su estallido es una "buena noticia" ¿Podrá la OTAN evitar enfrentarse, militarmente, al Moscú de Putin? Y si, por temor al botón rojo nuclear, se cede ¿qué garantías habrá de que no amenace con pulsarlo, cada vez que le convenga? Filosofía y verdad Desear seguir creando o viviendo es lo coherente, ante la nada que nos espera