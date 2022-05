Los Premios Jean Baptiste Say congregan en Sevilla a los líderes empresariales e innovadores de la región iberoamericana El evento también sirvió como un espacio de networking entre los asistentes Redacción

martes, 3 de mayo de 2022, 09:04 h (CET) El Hotel Alfonso XIII de Sevilla acogió un año más la gala de ceremonia de entrega de los prestigiosos premios Jean Baptiste Say a la Excelencia Empresarial para reconocer el liderazgo, la capacidad innovadora y emprendedora de personas, instituciones y empresas de la región iberoamericana. Con la participación de personalidades e invitados de más de quince países, los Premios, organizados por la Red Business Market, reunieron en la capital hispalense a representantes empresariales, económicos y emprendedores.

Los galardones, que contaron con la inauguración de la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Sonia Gaya, congregaron a representantes empresariales y del tejido económico de toda Iberoamérica. En su intervención Gaya puso de relieve " La importancia del sector privado y del ecosistema innovador como ejes de desarrollo de los territorios" así como "La apuesta decidida de la ciudad hispalense por la generación de un tejido emprendedor, tecnológico e innovador que permita enfrentar las oportunidades de este nuevo tiempo".

El evento, que reunió a destacados representantes del ámbito institucional, empresarial , inversor y ejecutivo de la región iberoamericana como el Vicepresidente de la Diputación de Huelva Juan Antonio García, el Presidente de INNVENTUUR y del Uppery Club Francisco Espinosa, el Director de Uppery Club Manuel Márquez, El Vicepresidente de la Asociación de Transporte de España y miembro de la dirección de Alastria Juan Manuel Mourin, la Presidenta de la Red Empresarial Fundadoras Dolores Bordas, El Key Manager en Andalucía de la multinacional Ricoh David Ponce, el CEO de la tecnológica BCloud Daniel Pedrajas, la Directora de Conecta Iberoamérica Yohania de Armas , El CEO de Área Financiera Francisco Lozano , El Vicepresidente de las Cámaras de Comercio Latinas en EEUU Italo Torrese , el Director de Latin Invest Damian Valenzuela o el Director General de la Fundación Finnova y del programa Startups Europe Awards Juan Manuel Revuelta entre otras, sirvió como un espacio de networking entre los asistentes tras una gala que reconoció a 18 líderes empresariales, empresas e instituciones.

El Presidente de la Federación de Jóvenes Empresarios Iberoamericanos (FIJE) Antonio Magraner, El Presidente y fundador del Periódico El Nacional de Venezuela Miguel Henrique Otero por su trayectoria empresarial, El Ministro de Presidencia y Economía de Andorra Jordi Gallardo y la directora de Andorra Business Judith Hildago recogieron el galardón otorgado a la iniciativa por el alto valor de acompañamiento y potenciación del sector empresarial.

El Vicepresidente de las Cámaras de Comercio Latinas en EEUU Italo Torrese , la impulsora de la iniciativa Tecnovation Girls María José Valera en la Comunidad Valenciana , el Inversor Rene de Jong en la categoría de Business Angel de referencia en el ecosistema startup, el Director Ejecutivo de Ágora Madrid y Ágora Lledó International School Luis Madrid y miembro de la ISA en el campo de la educación, la empresaria Breyssi Arana o la CMO de la multinacional ASSECO Pilar Souto fueron algunos de los premiados en esta edición por su trayectoria y excelencia empresarial . La firma Área Financiera por sus iniciativas a Tu Lado y la creación de la Oficina de Fondos Europeos destaco entre las galardonadas. Junto con estos premiados, la Escuela de Negocios Mioti por su apuesta en la formación tecnológica e innovadora fue premiada como mejor escuela de formación directiva de toda la región iberoamericana, siendo su CEO Fabiola Pérez la encargada de recoger el premio. En el campo emprendedor fue premiada la plataforma de comunicación Sprai como propuesta de alto valor innovador y emprendedor en el campo de la comunicación.

En el campo académico la Universidad Científica del Sur de Perú también fue reconocida en la figura del profesor y decano de la Facultad de Ciencias Ambientales Gonzalo Flores, el coordinador de programas de emprendimiento de la UAM Ciro Iacomino y fundador de European Ventures también destaco en la lista de reconocimientos.

El Principado de Andorra y la iniciativa Andorra Business también fueron galardonadas por su estrategia en el campo de la innovación tecnológica, el desarrollo empresarial y emprendedor en un país hoy referente en su transformación digital y en la apuesta por sectores emergentes en el campo económico. En la recogida de este premio tomó la palabra el Ministro de Presidencia, Economía y Empresa del Gobierno de Andorra Jordi Gallardo y la Directora General de Andorra Business Jordi Gallardo. Junto a estos galardonados las iniciativas CircoAx de Economía Circular o la asociación Tecnovation Girls CV de impulso al emprendimiento femenino fueron otras de las iniciativas galardonadas. La responsable de Tecnovation Girls en la Comunidad Valencia, María José Valero, puso en su intervención de relieve el papel fundamental de la construcción de los liderazgos femeninos en la fase temprana de su formación.

En el campo institucional municipal el Ayuntamiento burgalés de Miranda de Ebro y la iniciativa Miranda Empresas fue galardonada en la gala de los Premios Jean Baptiste en el campo de la dinamización empresarial y el desarrollo emprendedor por su constante desarrollo estratégico. Siendo hoy uno de los municipios de referencia en España por su estrategia innovadora de impulso económico que le ha permitido convertirse en un hub logístico y en un polo de atracción para empresas de campos tan diversos como los de la economía circular, el sector retail o el tecnológico. El premio fue recogido por Aitana Hernando alcaldesa de Miranda de Ebro, el concejal de Promoción Económica Miguel Ángel Adrián y el Gerente de Miranda Empresas Roberto Martínez.

En el ámbito latinoamericano la alcaldía de Río Negro en Antioquía recibió el galardón de municipio innovador en la región, reconocimiento que pone en valor la apuesta decidida por el ecosistema emprendedor, tecnológico y formativo de esta ciudad plenamente digitalizada.

En él ámbito jurídico y económico, los premios quisieron reconocer en su edición 2022 a firmas como El Digital. Media, In Diem Consulting y Área Financiera por sus apuestas empresariales A Tu Lado y Oficina de Fondos Europeos.

