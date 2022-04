Ocurrió, pero aprendieron Los yanquis no mandan sus tropas, van las de los países asociados a la OTAN José Enrique Centén

viernes, 8 de abril de 2022, 08:53 h (CET) USA, con su brazo armado la OTAN, sigue cometiendo atrocidades donde sus dirigentes consideren, dirigentes que no es el presidente de turno, sino los Trust Financieros, Bancarios, Farmacéuticos, Alimentación…, que apoyan y financian a candidatos en las presidenciales de Estados Unidos.

Posteriormente invaden países según sus intereses económicos, antes lo hicieron con sus tropas, ahora con la OTAN como brazo armado yanqui, los soldados son de los países que la integran, ya no da la cara con su ejército, solo en el tramo final para el saqueo correspondiente según sea el interés de la tropelía, provocando la masacre de la población del país donde actúa y la migración de millones de personas, que no acogen, cargan con esa muchedumbre los países limítrofes, volcándose en ayuda humanitaria y en acogida, aunque discriminando según sea su origen, porque USA, solo acoge a los pudientes que salieron antes y ya estarán instalados, seguramente advertidos. Tropelías que denuncian sus excombatientes veteranos en el video adjunto, los países europeos no se percatan que lo mismo les podría ocurrir y serán denunciados a posteriori, pero el mal ya estará hecho.

Los yanquis han copiado la práctica de Marruecos, tiene el ejército más poderoso posiblemente del Magreb, si no de África, pero sin alianzas con otros países y los herederos de la dinastía Alauita realizan la villanía de enviar a sus súbditos a cuerpo descubierto para invadir territorios concretos, lo hizo en 1957 con Sidi Ifni y en 1975 con el Sáhara, las tropas españolas no dispararon a mujeres, niños, adultos o ancianos desarmados, y se retiraron.

Los yanquis han copiado esa estrategia, no mandan sus tropas, van las de los países asociados a la OTAN, ellos llevan la supervisión y ejecución de los planes, vendiendo armas a los implicados, también utilizan mercenarios de su propio país, racistas, xenófobos, nazis, que en su territorio también les dan problemas y de paso pueden eliminar a parte de esa canalla.

