Llega un Espíritu de Montjuïc lleno de actividades El próximo fin de semana, 1, 2 y 3 de abril, en el Circuit de Barcelona-Catalunya Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de marzo de 2022, 12:37 h (CET) Llega la semana de Espíritu de Montjuïc, el espectáculo que en ocho ediciones se ha convertido en el más importante festival de automovilismo histórico que se celebra en España. Los años dorados del mundo del motor de nuestro país y la magia del que fuera mítico trazado urbano barcelonés resurgen con todo su esplendor en las instalaciones del Circuit de Barcelona-Catalunya, en un evento organizado por Escudería Targa Iberia.

Durante los días 1, 2 y 3 de abril, con un formato pensado para ser disfrutado en familia, Espíritu de Montjuïc tendrá carreras constantes en la pista combinadas con un variado y completo programa de actividades en el paddock y el village, en total 10 horas diarias ininterrumpidas de acción de todo tipo.



En estos tres días de ambiente mágico de carreras tendrán protagonismo las categorías ‘Masters Racing Legends’ (monoplazas de F-1 con motor 3 litros de los años 1966 a 1985); ‘Masters Endurance Legends’ (prototipos de Le Mans, WEC, IMSA, etc. de 1995 a 2016); ‘Iberian Historic Endurance’ (Turismos, GT y Prototipos pre1965 hasta 1976, divididos en 6 categorías); ‘Carrera de los 80’ (Turismos que marcaron la historia en esa década); y ‘Copa Racer’ (Mini Cooper actuales completamente idénticos).

1 de abril: 50+1 años de la Fórmula Nacional 1430

Al no poderse celebrar en 2021 por causas bien conocidas, llega en 2022 el gran aniversario de los 50+1 años de la creación de la F-1430, medio siglo de los monoplazas con mecánica SEAT que hicieron evolucionar hasta altas cotas el motorsport español de los años 70. El día 1 de abril, a las 12 horas y en la sala de briefing del Circuit de Barcelona-Catalunya, pilotos, ingenieros y entusiastas de la Fórmula Nacional 1430 y también de la Fórmula SEAT 1800, celebrarán estos 50+1 años.



En el paddock habrá una exposición de estos monoplazas con paneles y objetos de todo tipo y se contará con la presencia de pilotos de la época. Se prevé una docena de unidades en exposición: Selex ST-3, Selex ST-5 y Selex ST-6 (monocasco), Cordobán, Ro-An, Falciot y LAC. También estarán dos unidades Selex ST-4 de F-1800. Cada día los aficionados podrán ver rodar en la pista la mayor parte de las máquinas expuestas: el viernes 1 entre las 12:55 y las 13:55, el sábado 2 entre las 14 y las 14:25 horas, y el domingo 3 entre las 11:50 y las 12:35 horas.

Los campeones de la F-1430 que han confirmado su presencia son Salvador Cañellas (1972), Federico van der Hoeven (1974), Pere Nogués (1976), Miquel Molons (1977) y Juan José Alonso de Celada (1978). También estarán los responsables de la fabricación de monoplazas de la Fórmula Nacional como Jaume Xifré (ingeniero de Selex y SEAT), Josep Teixidó y Carlos Sansa (constructores del Falciot), Manel Juncosa (piloto y constructor del Juncosa) y Louis Lacasta (constructor del LAC, último monoplaza de la F-1430). La coordinación de todos estos pilotos y monoplazas la realiza un entusiasta de estas fórmulas de SEAT: Carlos Beltrán, patrón de Nou Onze Team.

2 de abril: Concurso de Elegancia “Arte en Movimiento”

Otra de las actividades que recabará mayor interés entre el público y aficionados será el Concurso de Elegancia “Arte en Movimiento”, en el que participarán bellísimas y valiosas máquinas en un excelente estado de conservación. Todas las unidades participantes estarán expuestas los tres días en un lugar predominante del paddock para que puedan ser admiradas y formen parte constante del espectáculo. El sábado día 2, entre las 12 y las 13 horas, el Jurado premiará a las unidades galardonadas, que desfilarán para recibir sus galardones, entre ellos el preciado “Best of Show”.



Los vehículos participantes confirmados son 9, por orden de antigüedad los siguientes: Porsche 356 "Split Window" (1951, primer Porsche que llegó a España); Delahaye 135M By Selborne (1950, encargo especial del director de cine húngaro Alexander Korda); AC 'ACE' Bristol (1957, uno de los pocos con volante a la izquierda); SEAT 1400B Rally (1957, pilotado habitualmente por Mia Bardolet); Porsche 911S SWB (1969, exÁngel Nieto, exEmilio de Villota); Porsche 911S 2.4 (1972, exVanina Ickx, Le Mans Classic); Selex ST5 F-1430 (1975, exFermín Vélez); Peugeot 205 Turbo 16 (1984, unidad nº 198 de las 200 fabricadas); y Fórmula E Generation 1 (2014, campeón de las series de monoplazas eléctricos con Nelsinho Piquet).

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

