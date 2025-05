José Luis Arribas, medallista paralímpico en natación, nuevo director técnico de la Federación Española de Deportes para Ciegos

La Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) ha designado como nuevo director técnico coordinador a José Luis Arribas (Madrid, 1975), quien fuera subcampeón paralímpico en 100 metros braza de nadadores con discapacidad visual en los Juegos de Atlanta 1996.



La FEDC incorpora a su dirección a un ex deportista de alto nivel que cuenta además con experiencia de gestión en la ONCE, donde ha sido jefe del Departamento de Servicios Sociales en la Delegación de la organización en Castilla y León y jefe de la Unidad de Autonomía Personal y Bienestar Social Delegación en Madrid.

Afiliado a la ONCE desde los 14 años por una degeneración macular congénita, Arribas cuenta con 16 medallas en campeonatos del Mundo y de Europa de natación paralímpica entre los años 1993 y 1998, además de la citada medalla de plata en Atlanta 1996.