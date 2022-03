El 75% de los profesores considera que sus alumnos no están preparados para la vida laboral El 56,3% considera que la tendencia sobre el abandono escolar no ha cambiado y que incluso ha aumentado en la última década Redacción

jueves, 24 de marzo de 2022, 10:58 h (CET) La mayoría de los profesores españoles se muestran preocupados respecto al futuro de las nuevas generaciones y es que el 75,3% de los docentes considera que sus alumnos no están preparados para la vida laboral, según se desprende del `V Informe Young Business Talents: La visión del profesor´ sobre la situación de la educación en España, llevado a cabo por ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT.

Un dato que ha aumentado ligeramente respecto a los dos últimos años, y que confirma y amplifica esta opción predominante del profesorado; pues en 2019 y 2020 era del 72,9% el porcentaje de profesores que opinaba sobre la situación negativa del futuro profesional de sus estudiantes.



Según los resultados, su preocupación viene determinada por el nivel de insatisfacción que muestran acerca de la adecuación de la educación actual de cara al futuro laboral. En este sentido, el 34,5% de los docentes se muestra poco o nada satisfechos; y son todavía más críticos respecto a la formación práctica que ofrece el sistema educativo, siendo el 44,8% de los profesores los que están poco o nada de acuerdo.

Además, por tercer año consecutivo, se ha visto un aumento en el porcentaje de profesores que considera que la educación ha empeorado en los últimos años; hasta el 36,4% de los docentes mantiene esa opinión, con una subida de más de 15 puntos en este tiempo. Su perspectiva en la evolución de la calidad de la educación ha variado, siendo en 2018 solo el 21,6% de los profesores, en 2019 el 26,2% y, por último, en 2020 el 31,6%; hasta alcanzar este año el 36,4% descrito.

“Venimos observando en los últimos años una visión cada vez más negativa de la perspectiva que tiene el profesorado español acerca del salto al mundo laboral de sus alumnos. Esta preocupación en parte se debe a que los contenidos curriculares han excluido los valores del esfuerzo, la persistencia y la iniciativa, entre otros, que son demandados en cualquier actividad laboral. Bajo este análisis, los planes de estudios no están ayudándoles a que esta situación mejore, debido al empeoramiento de la educación y la brecha socioeconómica sufrida por muchos alumnos durante el periodo de pandemia”, explica Mario Martínez, director del V Informe Young Business Talents: La visión del profesor.

A raíz de la pandemia y la crisis sanitaria derivada del coronavirus, los profesores creen que el futuro profesional de los jóvenes se verá afectado. El 55% cree que sus alumnos se verán obligados a desarrollar nuevas habilidades para lanzar sus propios emprendimientos; el 46,1% piensa que tendrán que desarrollar negocios vinculados cada vez más con la tecnología y la globalización, y el 44,8% considera que se acostumbrarán al teletrabajo y a no depender de un espacio físico para trabajar.

Además, según los datos arrojados en la encuesta, los profesores se muestran optimistas respecto al potencial de sus alumnos para llegar a ser futuros emprendedores, una motivación que observan en la actualidad entre sus alumnos como salida para su futuro laboral. El 34,2% de los docentes se muestra bastante satisfechos y muy satisfecho con el potencial de sus alumnos para emprender; mientras que los que están poco o nada satisfechos suman el 24,4%. Entre las motivaciones que creen pueden tener los jóvenes para convertirse en emprendedores, las tres principales son: poder enfocarse en las actividades que les gusta hacer (29,4%), garantizarse un empleo en tiempos de crisis (27,4%), y ser sus propios jefes para tener más libertad (21,5%).

Abandono escolar

El 56,3% de los profesores españoles considera que la tendencia sobre el abandono escolar no ha cambiado y que incluso ha aumentado en la última década, un dato superior al arrojado en el informe del pasado año, cuando el porcentaje era del 52% de los docentes.

A su juicio, los profesores creen que las principales causas del abandono escolar se deben a cinco problemas principalmente: los jóvenes han perdido la cultura del esfuerzo y la tolerancia ante las frustraciones (56,1%), el bajo interés de los alumnos por los estudios (33%), el elevado tiempo que dedican al móvil, redes sociales y juegos online (32,6%), los contenidos educativos no conectan con los intereses actuales (28%); y que los alumnos no sienten que estudiar les permitirá tener un mejor futuro (27,6%).

En este sentido, analizando las causas que los profesores suponen que influyen en el abandono escolar, 6 de cada 10 profesores consideran que el abandono es responsabilidad principalmente de los propios alumnos y de sus familias, que no se involucran suficientemente; y el 35% correspondería a un problema del sistema educativo.

La situación laboral de los profesores

Atendiendo a la percepción que tienen los profesores sobre su situación laboral, el 53,1% está poco o nada satisfecho con el respaldo que tienen de las autoridades. A pesar de ser un dato negativo, ha mejorado ligeramente respecto al año pasado (56,5%).

Estos datos van en la misma línea respecto al reconocimiento social por su labor docente. Existe una clara mayoría de profesores que se siente poco o nada satisfechos con el reconocimiento a su trabajo (49,4%), cifra que aumenta respecto al año anterior (46,5%).

Preguntados por el compromiso de los padres con su labor, los profesores sienten que el nivel de compromiso es aceptable (45,2%), predominando levemente los que están poco o nada satisfechos (28,3%) sobre los bastante o muy satisfechos (26,5%). Y respecto al de los alumnos, el 44,6% de los docentes se muestra bastante o muy satisfechos con el respecto que sienten por parte de los estudiantes.

Las condiciones de trabajo les parecen aceptablemente satisfactorias, pues el 35,3% de los profesores están bastante satisfechos y muy satisfechos. Un porcentaje que mejora respecto a hace un año, que era un 30% del total.

Medidas para la mejora de la educación

De cara a proponer medidas para la mejora de la educación, el 78,7% de los profesores consideran de interés incorporar en la enseñanza programas y actividades de educación financiera. Además, el 92,7% piensa que la enseñanza de temas relacionados con la economía y empresas debería ser obligatorio. Respecto a la educación financiera, el tema que consideran de más interés para ser incorporado en la educación es la planificación y gestión de finanzas básicas personales (74,6%).

