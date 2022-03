Un silencio carísimo El que tapa todas las trapacerías, irregularidades, malas prácticas y monumentales errores que tiene el gobierno Gabriel Muñoz Cascos

miércoles, 23 de marzo de 2022, 08:38 h (CET) La palabra “silencio”, según el DRAE, tiene 6 acepciones, siendo las dos primeras y principales “Abstención de hablar” y “Falta de ruido”, respectivamente. Sin embargo tiene, lo mismo que otras palabras, lo que podríamos llamar muchos apellidos o complementos con la que formar frases de muy diversos sentidos, que van de lo positivo a lo negativo y viceversa. Así podemos calificar de “prudente silencio” el que guarda el público ante un orador, como se puede tildar de “silencio ominoso” el de unos testigos mudos ante la comisión de un delito. El primer silencio es el resultante de una buena educación y el segundo, casi siempre impuesto, responde a una traición o contubernio.

Basándome en estas consideraciones, hoy quiero referirme a lo que anticipo en el título: al “silencio tan caro que pagamos los españoles al rojerío sindical” para que silencien todas las trapacerías, irregularidades, malas prácticas y monumentales errores que tiene el gobierno de la mentira, la deslealtad, la traición y el despilfarro: el del cateto y embustero Sánchez, asistido (e incluso amedrantado) por lo peor de nuestra clase política.

¿Recuerdan ustedes a esos sindicalistas en los tiempos de Rajoy? Subió el precio de la luz un 8% y esos “amigos del euro”, desaforados, pisaron las calles, apoyados por el plagiador y su socio Pablo Iglesias (éste con megáfono en ristre) diciendo que íbamos a la ruina. Pues fíjense ahora; el precio de la energía ha llegado hasta superar (me voy a permitir decirlo como los charlatanes decían sus mentiras para ganar la confianza de su cándido público) no el 8%, ni el 20%, ni el 80%, ni el 100%. Señoras y señores (redoble de tambores) la energía, ha subido, de media, más de un 200% y en algún momento el megavatio hora, el 600%.

Para más Inri, el gobierno ha subido la subvención a los sindicatos izquierdistas, de 9 millones de euros que recibían en los tiempos de Rajoy) a los 17 millones de ahora, que equivalen a treinta mil millones de las antiguas pesetas.Subida que representa, además, el 90%. ¿Y a los pensionistas? Pues el 2,50%. ¡El 87,50% de diferencia en contra de los pensionistas! Solo me queda decir una cosa: ¡hay silencios que dan asco, muchísimo asco!

