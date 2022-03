'Desperta ferro, no desperta Spania! Pedro, posiblemente otros, tus corifeos y conmilitones, te crean, pero conmigo pinchas en hueso Manuel Villegas

viernes, 11 de marzo de 2022, 09:43 h (CET) Españoles, os invoco con el grito de guerra que lanzaban los almogávares, bravos entre los bravos, antes de entrar en batalla y que hicieron temblar el Imperio bizantino. Los fenicios llamaron a esta piel de toro en la quehabitamos con el nombre de Spania, que según conspicuos historiadores, significa tierra de conejos. Puede ser que en la época en la que ellos la conocieron estuviese habitada por muchas de estas pequeñas y asustadizas bestezuelas, pero es porque todavía no habían conocido a los aguerridos iberos terror del pretor Galba e indómitos valientes que prefirieron morir de pie antes que hacerlo de rodillas como en Sagunto y Numancia. ¿Españoles, estáis dormidos, drogados o letárgicos que no reaccionáis al veros dominados por un mequetrefe que su único palmarés es la mentira, el engaño, la doblez y la falsedad? Un alfeñique cuyo mérito es una tesis doctoral plagiada por un "negro" de otro "negro". Hay doctores cuya tesis doctoral es el compendio de veinticinco años de investigación y esfuerzo. ¿Esfuerzo? ¿Eso qué es? Pregunta nuestro "ínclito" Pedro. Ha llegado al poder y se mantiene en él con la ayuda de los enemigos de nuestra España a la que quieren destruir. Tenemos un refrán que dice: "Dime con quién andas y te diré quien eres". Pedro Sánchez, anda con filoetarras, o etarras como Otegi que tiene numerosas condenas por apología del terrorismo y colaboración con ETA, separatistas catalanes y gente de la peor calaña. No hace falta aclaración-. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a humillaros terror de los ejércitos napoleónicos, creadores de la "guerra de guerrillas" y de los que cuentan que dijo Hitler a sus generales cuando le propusieron invadir a España "Ni hablar. Los españoles gobernaron una vez el mundo, es el único pueblo mediterráneo verdaderamente valiente, organizarían guerrillas en nuestra retaguardia". Ahora esos temibles hispanos se doblegan ante el príncipe de la Mentira y el Engaño que es Pedro Sánchez y admiten que los tome por necios, tontos y faltos de entendimiento, cuando los embauca con sus trapisondas embustes y falacias. ¿Se puede caer más bajo? Sobre este hombre (ya es demasiado tratarlo como tal, pues los verdaderos hombres cumplen su palabra), por no denominarlo como cosa, no se puede hablar como no sea de que es un mentiroso, patrañero y follón, en la segunda acepción que le aplica el DIRAE y que es "vano, arrogante, cobarde y de ruin proceder". Ya decía el Quijote: "…non fullades, cobardes, e malandrines, follones…" Este mequetrefe, repito, es quien rige los destinos de esta desventurada España, para nuestra desgracia. Embustero pertinaz e impenitente. Jamás hace honor a su palabra, es más se dice y desdice en cuestión de segundos. Si esta actitud no repercutiera sobre sus gobernados que somos los que lo padecemos, seme daría un ardite que fuese un hombre sin palabra y sin honor, pero lo malo y pernicioso es que, además intenta hacernos creer sus mendacidades y nos toma por bobos y cortos de entendederas. La penúltima de sus mentiras, nunca será la última, es intentar que creamos que el desmesurado aumento de los precios e incremento del IPC es debido a la desalmada invasión de Ucrania por Putin. Pedro, posiblemente otros, tus corifeos y conmilitones, te crean, pero conmigo pinchas en hueso, o "a otro perro con ese hueso". El IPC ya estaba por las nubes, en febrero de 2022 ha sido del 7,4%, cota que posiblemente (no soy experto economista) haya muchos años que no se ha conseguido en España. Pedro, de verdad que no soy tonto y no me vas a enredar. Putin inició la invasión de Ucrania el pdo. 24 de febrero, cuando ya nuestro IPC, había rebasado la cota antedicha, así que no nos vengas con mentiras, yo no las admito, y no le eches la culpa de lo mal que va España al sanguinario Putin.

