​Habrá guerras mientras haya mataderos Hazte vegano/a, el primer paso hacia el desarme Ángel Padilla

martes, 8 de marzo de 2022, 09:29 h (CET) Entra, entra al supermercado.

Es el ejercicio de matar más limpio y rápido que existe. Al fin y al cabo es legal. Las guerras son legales, los ejércitos son legales, las agresiones son legales. El hombre sobre el animal, la mujer sobre el animal. El antropocentrismo es una declaración de guerra a la inteligencia. Coges la bandeja con trozos de la carne de alguien que nació esclavo y deseó vivir su vida y no se lo permitiste, alguienes, alguienes, son millones los que llegan por corredores no humanitarios (en sucios camiones) hacia las tiendas, consumidor: bombardeas una Nación con tu compra. Muchas Naciones, muchos Países naturales, tanta Belleza. Y no te lamentes luego en casa mirando la tele y las guerras televisadas porque Habrá guerras mientras haya mataderos.

Y si piensas que la conexión no existe, que sangre trae sangre, que la humillación nos vuelve, busca en youtube "matadero" +animales, no digas "prefiero no verlo", eso no es honesto, amigo mío, debes ver cómo las naciones humanas atacáis sin cesar a animales inocentes, a las naciones del viento y de los firmamentos, a las naciones animales de los bosques y las montañas a las patrias del mar, los soldados matarifes consumidores asedian y disparan, matáis a quienes jamás nos declararon la guerra, los heridos, sus cadáveres, son troceados y 'adecentados' y la gran raza humana en guerra perpetua contra los demás animales se comerán por entero a los heridos, a la mesa de su Dios, en Acción de Gracias, festejando, ¿no lloraréis jamás por esto?, y rezando por que paren lo que entienden por guerras, las de los tanques, los horrorosos misiles, pero el expolio a los animales desde el mundo humano es la mayor invasión y bombardeo, así que ¿por qué os afligís?, hay una solución, no mintáis, no os mintáis juntando vuestras manos chorreantes de sangre en una fraternidad espuria para que en el mundo no haya guerra y provenga la paz que ansiáis porque: Habrá guerras mientras haya mataderos.

Mientras comas animales habrá batallas. Porque de la violencia a los otros animales sólo germinan más violencias. No puedes esperar un comportamiento decente, medianamente inteligente de gentes que compran animales asesinados por otros (el consumidor paga mercenarios que hacen 'el trabajo sucio' por ellos) y se los comen, de gentes que sólo creen que la moral termina desde la linde humana hacia todo lo demás, eso es estúpido, es como el nacionalismo: los nacionalistas creen que su patria es mejor que las otras, los especistas creen que su especie es mejor que el resto de especies y atacan sin cesar a las otras especies, un asedio sin treguas mientras claman -creen que humildemente, cristianamente- por el cese de las guerras cuando la primera guerra, sin réplica posible del 'enemigo', la ejecutas tú, no vegano, cada día contra los millones de animales del mundo.

No mientas. No seas hipócrita. Verás aterrado llegar los bombarderos algún día hacia tu casa. Nunca estarás a salvo, nunca estarán a salvo los demás humanos en ningún lugar del mundo, de sus vecinos humanos de otras patrias humanas. Violencia alza violencia, inteligencia alza inteligencia, amor alza amor. Seguirán muriendo niños en las guerras y perros, inocentes a miles. El pavor de la guerra, las gentes anónimas repartidos sus cadáveres por el suelo, los onerosos tanques entrando a la ciudad aplastándolo todo, destruyéndolo todo. Habrá guerras mientras haya mataderos.

Cesa, capitán, el fuego contra los animales y cesará los fuegos entre los humanos. Abre la nevera en tu casa: ¿hay animales y derivados de ellos? La violencia de la guerra llegará hasta tu puerta, humana, vecina.

Hazte vegano/a, el primer paso hacia el desarme. Desarmados, andando hacia los mataderos, decididos, pararemos todas las guerras.

