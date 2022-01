¿Se cumplen en España las ratios de personal y atención en las residencias para mayores? Análisis: exigencias normativas sobre profesionales y el precio medio de las residencias Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 31 de enero de 2022, 11:42 h (CET) En España no existe una normativa estatal que regule las exigencias de funcionamiento y arquitectónicas que deben cumplir las residencias de personas mayores. El resultado es que cada comunidad cuenta con la suya propia y diferente a las demás. Como el gasto en personal de una residencia de mayores supone entre un 55 y un 65% de la facturación total, desde Inforesidencias.com destacan la importancia de poder conocer cuáles son esas exigencias.

El portal, que aboga por la transparencia y porque los centros residenciales compartan la mayor cantidad de información posible, incluidos los del personal disponible, acaba de elaborar un nuevo análisis que cruza las exigencias normativas sobre profesionales con el precio medio de las residencias.

Problemas de recursos humanos en la atención a los residentes

Cada comunidad autónoma demanda diferentes figuras profesionales y distintas intensidades horarias e incluso otras formas de cálculo que varían de una comunidad a otra. En algunas comunidades se establecen exigencias diferentes según el nivel de dependencia de los usuarios o se distingue entre el personal de “atención directa” (el que presta atención en las actividades de la vida diaria de los residentes) y “atención indirecta” (limpieza, lavandería, cocina, administración o mantenimiento, entre otros).

Desde Inforesidencias.com muestran algunos ejemplos de la gran diversidad de formas de cálculo:

X trabajadores por cada usuario

1 trabajador por cada x usuarios

X horas diarias de atención por usuario

X horas semanales de atención por usuario

X contratos a jornada completa por cada X usuarios

X horas trabajadas/horas convenio laboral* En ocasiones se diferencian las horas de atención directa, de las de atención indirecta

En algún caso, aplicando una de estas fórmulas es diferente en función del tamaño del centro

* Esta situación sólo se da en el País Vasco, donde Vizcaya y Guipúzcoa, que se rigen por convenios provinciales propios, han ido reduciendo las horas de convenio hasta en 200 horas con respecto al estatal.

Ratio general trabajadores y residentes

Este indicador, que aparece en las normativas autónomas salvo Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra, revela cuánto personal tiene que trabajar en la residencia relatando la totalidad de la plantilla.

Comunidad Distingue entre niveles de dependencia Ratio General Precio medio Andalucía Sí Entre 0,25 y 0,40 1.825,32 € Aragón No 0,35 1.576,89 € Asturias Sí Entre 0,20 y 0,47 1.683,00 € Canarias Sí Entre 0,25 y 0,40 1.735,23 € Cantabria No Aprox. 1,6h/día por residente 1.689,26 € Castilla y León Sí Ocupación x 0,046 cuentan sólo trabajadores de alta laboral 1.472,74 € Castilla La Mancha No 1 auxiliar presente por cada 6 residentes 1.418,15 € Catalunya Sí 0,25 normativa básica hasta 0,56 1.847,60 € Comunidad-Valenciana No Entre 0,41 a 0,54* 1.636,87 € País Vasco Sí Entre 0,235 y 0,36 2.148,15 € Extremadura Sí Un Auxiliar por cada 20, 10 o 7 residentes según el tipo de residencia. 1.248,00 € Galicia No Entre 0,20 y 0,35 1.616,89 € Baleares No 0,23 más personal específico 1.883,08 € Madrid No Entre 0,25 y 0,35 1.952,83 € Murcia No Entre 0,10 y 0,25 1.637,30 € Navarra Sí 0,35 a 0,40 más personal específico 1.989,24€ La Rioja No 0,28 a 0,47 2.003,33€ *La ORDEN 1/2010, de 18 de febrero establece que las ratios se ajusten a los criterios del Consejo Territorial del SAAD

Del informe “Radiografía” de la FED

Inforesidencias.com incorpora, como uno de los elementos de transparencia de las residencias asociadas, la posibilidad de compartir con quien busca plaza cuántos trabajadores tiene la residencia por cada diez residentes.

Según Anna Cebrián, directora de márketing de Inforesidencias.com, “saber cuánto personal tiene una residencia debería ser un elemento fundamental a la hora de elegir la que consideras más adecuada. Cada vez son más las residencias que comparten este dato lo que permite a quien busca residencia poder hacer una comparación cierta”.

Carles Reixach, trabajador social y responsable de contenidos del portal, apunta que “en los viajes que ha organizado Inforesidencias.com a varios países del mundo hemos observado que en muchos el dato de cuánto personal trabaja en cada residencia es algo que se comparte tanto desde las webs de las propias residencias como desde las de las administraciones que las inspeccionan. En España el esfuerzo por aportar transparencia a las residencias está surgiendo desde el propio sector geroasistencial con el apoyo de plataformas on-line como Inforesidencias.com”.

*Fuentes de referencia. Las normativas de las comunidades, así como los estudios elaborados por asociaciones como CEAPs y FED o la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Se cumplen en España las ratios de personal y atención en las residencias para mayores? Análisis: exigencias normativas sobre profesionales y el precio medio de las residencias El Ballet Nacional de España mostrará una visión global de la danza española en la primera Exposición Universal en un país árabe Representará ‘Invocación’ el 2 de febrero, Día de España en Expo Dubái 2020 Menos del 40% de la oferta de viviendas en alquiler en España vale menos de 600€ Principales conclusiones del análisis “Impacto del bono joven según la oferta y los precios” 454 pueblos no tienen niños en edad escolar Expertos subrayan que la escuela rural es un "freno" a la emigración y que quienes estudian en los pueblos sacan mejor resultado en informes como PISA 26 construcciones que han mejorado la vida de los españoles Los proyectos destacados benefician a millones de ciudadanos y simbolizan el talento y vanguardismo del tejido empresarial español