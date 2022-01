Hölderlin. Su soledad, su grandeza No cometas la torpeza de donar tu biblioteca a una administración pública española. Puede pudrirse en el sótano de la indiferencia Francisco Vélez Nieto

jueves, 27 de enero de 2022, 09:34 h (CET) Cuando el escritor, por intentar ser popular, cae en el provincianismo aldeano del tópico y lo típico. Entonces, es mejor dejar de escribir. Y, por supuesto, el buen lector, no prestarle atención alguna. La soledad puede durar mucho o nada. Si dura nada es un suicidio. Lo contrario es la lucidez.

A las parcas

“Dadme un estío más, oh poderosas, y un otoño, que avive mis canciones, y así, mi corazón, del dulce juego saciado, morirá gustosamente. El alma, que en el mundo vuestra ley divina no gozó, pena en el Orco; Mas si la gracia que ambiciono logra mi corazón, si vives, poesía, ¡sé bienvenido, mundo de las sombras! Feliz estoy, así no me acompañen los sones de mi lira, pues por fin como los dioses vivo…

Hölderlin

Reflexionar, para que se entienda y se acepte fácilmente esta aventura literaria en la Roma imperial de las grandes conquistas, en la que también había robos, crímenes y no hablemos de fraudes y corrupciones con los correspondientes sobornos a funcionarios y políticos. Esto es lo que nos cuenta Lyndsey Davis en sus novelas.

Culpa de sangre

“La noche se avecina al lugar de nuestros besos. Se oye un susurro: ¿quién los exime de la culpa? Trémulos aún por la hollinienta dulce lujuria Rezamos: ¡Santa María, allá en tu gloria, perdónanos!”

Georg Tralk (2-1-187)

Si sientes que llama a tu puerta el último adiós no cometas la torpeza de donar tu biblioteca a una administración pública española. Puede pudrirse en el sótano de la indiferencia o lo que es peor morir en una trituradora de papel.

“Vivimos en la incultura de la ignorancia agresiva”. Esta afirmación de Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos, es la síntesis representativa de la abundancia que en una sucesión de thriller va creando tan fabulosa historia de inquietante actualidad, que tiene preocupada a gran parte de planeta llamado tierra con pavorosa miseria, guerras y diferencias que la desacreditan.

Los dioses tienen sed de justicia. El poder que domina en la tierra los calma con golpes de pecho y falsos rezos. Ellos son los representantes oficiales de la clase divina de los cielos, que prédica en la comedia humana.

Imagino al estremecedor poeta Georg Tralk en aquella Viena fuente creadora bajo la llameante, insobornable y desafiadora Antorcha de Karl Kraus, con su implacable crítica a la metrópoli en la que vivía aquella generación de escritores y poetas de excelentes obras alta su calidad. Ellos fueron tallando una línea creativa avanzada a la vez que también se convertían en anunciadores del temblor de “La noche se avecina al lugar de nuestros besos”.

Se oye un susurro: ¿quién los exime de la culpa? Trémulos aún por la hollinienta dulce lujuria Rezamos: ¡Santa María, allá en tu gloria, perdónanos!”

Georg Tralkl nuevo siglo. En la cansada Europa.

En un país, de tan elevado grado de corrupción como el nuestro, el orden y la eficacia que exige una verdadera democracia está considerado un grave peligro para dichos manejos de los malversadores que gritan ser los salvadores de la patria. Los “demócratas” de siempre.

Archipiélago (fragmento)

¿Tornan de nuevo las grullas a ti, las naves el rumbo tuercen, van de tus playas en pos? Serenas y ansiadas brisas llegan al plácido mar, y al sol asomando del abismo el delfín, luz nueva inunda su dorso? ¿Jonia brilla? ¿Tiempo es ya? Pues es primavera, y ha tornado a nacer la vida en todos los seres, y hay en los hombres amor, y tiempos áureos se evocan; ¡Vengo en tu paz a ti, oh poderoso! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hölderlin. Su soledad, su grandeza No cometas la torpeza de donar tu biblioteca a una administración pública española. Puede pudrirse en el sótano de la indiferencia ​La gata Pocha Poema Ariel Zorion, la autora salmantina que desembarca en el mercado inglés con «La hora del ocaso» Sus libros transitan por varios géneros, fundamentalmente el romántico y el policiaco. Sus personajes destacan por un trasfondo psicológico muy logrado ​Perro, miles de gracias Valen más que muchos hombres, pues dan alegrías y paz Historia de un amor Relato corto