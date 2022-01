Martin Luther King Jr., un verdadero líder

Además de su nombre, año de nacimiento y deceso (1929 -1968), su epitafio dice “ Free at last, Free at last. Thank God Al mighty I’m Free at last”, lo que significa "Libre al fin, libre al fin. Gracias a Dios todopoderoso, soy libre al fin. Ultimas palabras adaptadas de su discurso “I have a Dream” -Yo tengo un sueño-, dicho en la marcha por Trabajos y Libertad en el Lincoln Memorial, Washington DC el 28 de Agosto de 1963 . Nacido en Atlanta, Georgia uno de los más grandes lideres y activista de los derechos civiles, Pastor y Reverendo de la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta hasta su asesinato ocurrido en Memphis, Tennessee el 4 de abril de 1968 por James Earl Ray, cuando se planeaba una ocupacion nacional de Washington D.C. a favor de la huelga de trabajadores sanitarios . Seguidor de Mohandas Karamchand Gandhi el “Mahatma” (Alma Grande ) uno de los lideres mas destacados de la independencia de la India que practico la desobediencia civil no violenta ,pacifista , influyo en las tacticas de no violencia y resistencia pacifica que lidero Martin Luther King Jr. en sus protestas contra la Guerra de Vietnam ,la pobreza ,la desigualdad racial ,la segregacion y opresion racial legalizada en los Estados Unidos . Participante del boicot de autobuses en Montgomery ,Alabama 1955 para evitar la segregacion racial en el transporte público ,asi como en la marcha de Washington en 1963 por el Trabajo y Libertad donde pronuncio su discurso “Yo tengo un sueño” “I have a dream” promotor de la le de los Derechos Civiles en 1964.

El único feriado nacional publico oficial en Estados Unidos que conmemora a un afroamericano el tercer lunes de Enero de cada año ,fue resistido por los Republicanos por presuntos vinculos con el Comunismo pero promulgado como ley por Ronald Reagan en 1983. En 1964 recibio el Premio Nobel de la Paz a los 39 años siendo la persona más joven en recibirlo hasta ese momento. Una de sus maximas dice “Nuestras vidas comienzan a terminar el dia que guardamos silencio sobre las cosas que importan ” y ello se aplica a nuestra realidad pues existe una total indiferencia de los seudolideres politicos actuales en relacion a una promesa de Reforma Migratoria con la cual juegan en cada proceso electoral.

Otra expresion que es sobre nuestra diversidad y deberiamos entender que eso nos hace fuertes y Estados Unidos es grande por ello por que aqui los únicos naturales o dueños de la tierra son los nativos americanos “Es posible que todos hayamos venido en diferentes barcos, pero ahora estamos en el msmo bote ”. Demás esta decir que “La injusticia en cualquier lugar es una amenza para la justicia en todas partes”.

Es momento de reflexionar sobre quiénes somos y cuál es nuestro rol en la sociedad actual. Cuánto daríamos los hispanos por tener hoy líderes de esta categoría y nivel.