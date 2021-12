La difícil recuperación de España ¿El Gobierno ha estudiado medidas reales, prácticas y eficaces que puedan ser de utilidad para salir de una de las peores situaciones desde hace cien años? José Luis Ortiz

viernes, 31 de diciembre de 2021, 11:44 h (CET) Según los datos de la OCDE, frente Noruega que se encuentra con PIB de 3,4 y una renta per cápita por habitante o Francia con un 0,1 de PIB y un -0,7 de renta per cápita por habitante en los últimos puestos se encuentra con un -6,6 de PIB y un -6,3 de renta per cápita por habitante. Eso hace que la recuperación económica en España sea realmente complicada en los tiempos que estamos sufriendo con la pandemia y la única alternativa para ello es como se hizo en Estados Unidos tras la depresión del 29 o el plan que estaba dispuesto a seguir Biden que no es otro que un multimillonario plan de inversión en infraestructura y en programas de protección social, algo que se hizo en la década de 1980 en Estados Unidos.

¿Realmente está capacitado el Estado Español para ello? Desgraciadamente no, no tenemos capacidad para ello.

También tendríamos alternativas si utilizásemos herramientas como las usadas por otra potencia como China que se focalice en el sector terciario, y con la pandemia se ha destruido gran parte del mismo ¿Cómo reactivarlo? ¿Qué ayudas dispone el Gobierno de España para solventarlo? El sector secundario que dispone es escaso y está tremendamente debilitado y el sector primario está cediendo terreno frente a las energías renovables.

Con ese panorama, ¿el Gobierno ha estudiado medidas reales, prácticas y eficaces que puedan ser de utilidad para salir de una de las peores situaciones desde hace cien años?

Realmente el entorno exterior es muy complejo y peligros. Es en los desafíos en donde se encuentran las oportunidades. En una economía mundial que está desacelerando y los principales países que son los verdaderos motores globales son China, como principal contribuidor del crecimiento global, con una economía resistente y que dispone de los recursos suficientes para superar las crisis y las dificultades.

¿Qué futuro nos espera? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La difícil recuperación de España ¿El Gobierno ha estudiado medidas reales, prácticas y eficaces que puedan ser de utilidad para salir de una de las peores situaciones desde hace cien años? Ideales infumables Vociferan por ahí demasiados embaucadores; es preciso afilar nuestro libre albedrío Pedro Sánchez se escaquea Se equivoca, actúa con la prepotencia de los políticos que cuentan con mayoría absoluta, y no la tiene ​EEUU, 800 bases de dominio mundial No hay ninguna otra potencia en el mundo que posea una capacidad bélica tan inmensa IPC al 6´7% y España la última en recuperación económica El canto del cisne de P. Sánchez, sacando pecho de su fracaso, sin arrepentimiento alguno