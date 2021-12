Repetir es recordar. Silenciar... nuevo sistema socializante ¡Que los dioses, si queda alguno libre, protejan al individuo y le ayuden frente a las 'Babeles' modernas, negacionistas, igualitarias y exclusivistas! Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

viernes, 31 de diciembre de 2021, 08:34 h (CET) Nos han pintado un mundo, que “ellos” no habían creado. Nos han colocado en medio “como figurantes”, simplemente de paso. Nos han vestido con “la ilusión de otros”. Nos quieren hacer vivir sin creatividad personal…, “como bestias atemporales…”

Cerramos año. Segundo de Pandemia. Cerramos año, envueltos en verdades enlatadas, de un color grisáceo, sin luz propia. ¡Si alguien fuera capaz de encontrar la verdad…! ¡Esa verdad que no tiene color, pero brilla porque no tiene sombra…! Seguro que ese alguien no sería político.

Recordemos… Repitiendo…

“Aprendían a vivir, sonriendo en su BOLSITA DE ILUSIONES, cuando alguien, con nombre y apellido, cerro su boquita” (¿?) “Dibujaban su vida, cuando algunos, escondidos en SIGLAS, manipularon su voluntad…,le nombraron esclavo de las libertades de otros”. “Todos nacieron sin pedirlo…,en un lugar de España que no eligieron…” "Fusileros de libertades, les negaron futuro…, les regalaron uniformes de partido.” “Todos llegaron, soñados por padres y hermanos …, tuvieron que apoyarse para poder pensar, para poder caminar, para poder convivir y siempre sonriendo.” “Ahora quieren igualarlos, para más tarde anularlos...serán los niños inservibles en un país robotizado.” “Los dioses llegaron con luz de esperanza…, moncloizados,están siendo utilizados según conveniencia temporal del Estado.”

“Mirarnos al espejo y no reconocernos, va camino de convertirse en el mayor logro de la nueva democracia socializante.“ “Quieren borrar la palabra Babel…, quieren esconder y hacer olvidar que la utilización política de los idiomas siempre, en la historia, ha provocado enfrentamientos, pobreza y desigualdades sociales.” Los géneros, inventados por la única sabiduría atemporal, la NATURAL, hoy, pintados de multicolores, han comenzado el camino de la MENTIRA IGUALITARIA.

“La MEMORIA, siempre herramienta para enseñar a VIVIR, la estamos convirtiendo en pócima de destrucción y división". “¡Qué los dioses, si queda alguno LIBRE, protejan al individuo y le ayuden frente a las BABELES modernas, negacionistas, igualitarias y exclusivistas!”

"Espero que JESÚS, de nuevo, en las personas que se dicen sus representantes, HABLE CLARO…, LLEVE LA VERDAD DE SU FE sin colores de intereses…, NOS ENSEÑE A ORAR en el desierto…, COJA EL LÁTICO de la verdad y, de una vez por todas, defenestre la MENTIRA HIPÓCRITA…" ¡AMÉN… AMEN!

