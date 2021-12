La fuerza de los chantajistas Estas regiones vasca y catalana no tienen hartura. Dice nuestro refranero que “niño que no llora, no mama”. Estas no es que lloren, sino berrean Manuel Villegas

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:54 h (CET) Estamos saciados de ver, sobre todo en películas, amen de algún que otro caso del que hayamos podido tener conocimiento, cómo los extorsionistas oprimen a sus víctimas para conseguir de ellas todo lo que les venga en gana, sobre todo dinerou otras prebendas de las que se puedan beneficiar aunque sean en perjuicios de terceros. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es caer en manos de estos desalmados. En muchas ocasiones se llega a esta situación porque el chantajeado tiene algo que ocultar o le debe al quien le extorsiona algún favor, la mayoría de las veces, inconfesable. Son como los vampiros que no se sacian jamás hasta dejar a si víctima exhausta y exangüe. En nuestra querida España se está produciendo esta extorción que redunda en beneficio de unos pocos y causa un gran perjuicio al resto de los españoles, que estamos padeciendo este gran perjuicio. Esta situación no es nueva ni nos pilla de improvisto. Hay tres formaciones políticas que son, mal que nos pesen, las que empuñan la batuta con la que dirigen el concierto de nuestra Nación. Son los irredentos independentistas, catalanes y vascos a los que se les ha añadido EH Bildu. Desde siempre, aún en tiempos del tan temido “dictador”, ha conseguido todo lo que se han propuesto. No sé si por miedo debilidad o falta de valentía de nuestros Gobernantes, han tenido un lugar privilegiado en detrimento del resto de os españoles. En la época de Franco, tanto a vascos cuanto a catalanes se les concedían beneficios de los que carecíamos el resto de los españoles. Recuerdo que, en cierta ocasión un Ministro del gabinete franquista, si no me falla la memoria, era un tal Cabello de Alba, dijo que Andalucía podría ser la región (entonces no había autonomías) motor del resto de España, dado su potencial económico y humano, si el dinero que en ella se producía no se invirtiese en bienes e infraestructura de las provincias vasca y catalana. Yo era muy pequeño entonces, por lo que no recuerdo si le costó el puesto o una buena reprimenda, Lo cierto es que, desde siempre han gozado de más prebendas que el resto de las provincias. Basta consultar cualquier libro de Historia para comprobar que el primer Alto horno que se instaló en España fue en Marbella, localidad perteneciente a la Provincia de Málaga. La explotación metalúrgica de Marbella comienza con la extracción de grafito del Cerro Natías (Benahavís), Igualeja, Pujerra. Desde 1794, vecinos de Júzcar, venían explotando el grafito marbellí, ese que Guillermo Bowles llamaba “molybdana o lápiz de dibujar”. De 1787-1831 hay 3 tentativas para transformarlo “in situ”, cosa que no se logró. La explotación del mineral de Sierra Blanca fue importante el siglo XVIII. Había puntos de extracción en las minas de Grafito, Benahavís Pujerra, Cerro Natías. Hierro en Ojén, Estepona, Marbella, Benalmádena, Mijas y un largo etc. ¿Qué fue de ellas? ¿Qué queda de ellas? Nada de nada. ¿a dónde fueron a parar? A las Vascongadas, para tenar contentos a sus habitantes, aunque el perjuicio que se causase a Andalucía fuese desmesurado. Pero estas regiones vasca y catalana no tienen hartura. Bien dice nuestro refranero que “niño que no llora no mama”. Estas no es que lloren, sino berrean, y lo que es peor aún, unidas a los proetarras de Bildu, son las que mantienen en el poder al Príncipe de la Mentira y el Engaño, conocido como Pedro Sánchez, pues sabe muy bien que, si le retiran su apoyo, no podrá mantenerse ni un solo día en el Gobierno de España. Para complacer a vascos y navarros se sigue manteniendo un anacronismo como es el Concierto Económico, sustentado en los Fueros de la época medieval: El fuero de Vizcaya de 1492, reformado en 1526, los fueros de Ayala y de laMerindad de Durango, la Recopilación de Tolosa, cartas y provisiones regias de la provincia de Guipúzcoa y en los Cuadernos de la Hermandad de Álava. Los de Navarra se sustentan en los mismos privilegios anticuados. Todos ellos trasnochados y que, si mal no tengo entendido, están siendosometidos a una profunda revisión por Bruselas Gabriel Rufián, nieto de charnegos, conocedor del poder que tiene por mantener en machito a Pedro Sánchez, amenaza con retirarle su apoyo para la aprobación de los presupuestos del Estado. Igual ocurre con el resto de las formaciones políticas que mantienen en tenguerengue a esta desgracia que nos gobierna. Lo tienen bien cogido por los compañones y saben que si no accede a lo que le piden le apretarán hasta que grite de dolor, que en su caso será dejar la sinecura que tiene cono Presidente del Gobierno español. Esta es la situación, a unos y a otros de los que lo mantienen en el poder, Pedro Sánchez “doctor cum fraude”, les va concediendo todo lo que le piden. La Constitución por la que nos gobernamos los Españoles dice que todos somos iguales ante la Ley. Eso es una mentira como la copa de unpino. Si fuese así no habrá estas grandes diferencias. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La fuerza de los chantajistas Estas regiones vasca y catalana no tienen hartura. Dice nuestro refranero que “niño que no llora, no mama”. Estas no es que lloren, sino berrean ​¿No es delito de odio el acoso a los castellano-parlantes? Estamos, desgraciadamente, ante lo que se pudiera calificar de acoso y derribo del Estado de derecho El 'Málaga' solidario Hay una faceta del Málaga Club de Fútbol a la que no se le ha concedido la importancia que merece Paraíso recuperado ​¿Qué pagarías por ser feliz? Jesús con su muerte en la cruz ha pagado el precio de tu felicidad ¡Cuánto mal podría ser evitado! Rompemos vínculos, sin crear esperanza alguna de caminantes, tomando el pedestal de la soberbia como impulso, la ingratitud y la envidia como vitalidad; y, en realidad, todo esto nos enferma de desánimo, hasta dejarnos marchitos de dolor