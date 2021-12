Feliz cumpleaños, Iratxe Tú no eres de este mundo, a ti te ha traído una magia muy grande Ángel Padilla

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:52 h (CET)

No quiero poesía, no ahora. Voy a tirar de tripa, porque te quiero a muerte y paso de florituras y gilipolleces

tú no eres de este mundo a ti te ha traído una magia muy grande

Yo que me creo la puta hostia, a veces (la mayoría de ellas siento que me queda tanto por recorrer y me veo tan pequeño en mi oficio...), a ti no te llego ni a tu sombra de cordilleras

Cuántas veces te he escuchado gritar para que esquive un animal tan diminuto que ni yo mismo veía, me detengo, te inclinas y coges una oruguita, un caracolillo que dos yemas son casi incapaces de atrapar y lo sitúas, como todo un Belén protegiendo a un cristo, en el lugar idóneo de entre la hierba, que le llegue la sombra y el sol, a la vez y en la medida exacta, ese bichito es alguien, ambos lo sabemos Es un Don señor o es una Doña señora entre los suyos tendrá nombre por supuesto, aunque los ceporros de los filósofos "humanos" lo nieguen, los científicos, plaga de ellos diciendo payasadas que todos creen, científicos con nombres y apellidos que merecerían ser pisados por un pie y esa mariposa tiene nombre, Iratxe mía, ese saltamontes que admiramos ambos, trémulos, trémulos, cuando vimos esa mantis religiosa tan verde como la hierba donde se refugiaba ¡No le hagas una foto! -me pediste-. La molestarás.

Siempre tan comprendiendo mis tontadas, mis cosas de poeta Tú a mi lado escribiendo, yo escribiendo Tú algo serio, una denuncia, una enmienda de ley, yo una obra de teatro en mi cabeza girando unas hojas que encontré en el camino, en mi barba dos pinzas de la ropa colgando y tú ya acostumbrada y desde el principio, en ocasiones te ríes nos reímos juntos sabes que soy otro de esos bichos que tú respetas sabes de las identidades, este mundo no respeta las identidades, las libertades sabes de las libertades, este mundo...

Allí en Euskal Herria, qué sabrá la gente que no ha vivido allí, has visto volar personas a trozos por el aire al estallar una bomba por los asesinos Me contaste grave cómo desde todos los balcones todos tirabais mantas, para los heridos, mantas para lo que hiciera falta allí se han visto tantas cosas, y la prensa fachosa metiéndose con el país vasco (con Cataluñaaa, con Galiciaaaa...uf...), ignorantes, mezquinos el terror de los criminales, insufrible, y el terror de la guardia civil, tan asqueroso pocos saben que en el país vasco la guardia civil iban de putos amos tocaban a una puerta y pedían de comer, con dos cojones, había que darles te paraban el coche por las buenas y si alguien decía algo inventado, podías ir a parar a un abrupto cuartel donde eras torturado aunque fueses inocente a ver si "cantabas" algo, quién sabe qué querían, en momentos determinados el sadismo intrínseco a los humanos puede salir, porque es impune y se disfruta a muchos que no tenían nada que ver con los sanguinarios les zumbaron tanto que los llevaron al otro barrio vete y denuncia a los que después de la zurra podían ponerse en pie los dejaban algunos días allí, jodidos, la familia sin saber dónde coño estaban, hasta que se le pasaban un poco las moraduras, hasta que podía servirse al mundo sin tanta sangre ni las marcas de las hostias, bueno, se veían pero menos (se habrá chocao con una farola, el notas)

de allí te queda el asco a los asesinos, pero también al Estado

El estado de iratxe es el mundo, el mundo animal, Andra Mari (la madre tierra)

y por ellos lucha, cada día de su vida

y aunque en ocasiones diga "ya no puedo más", y eso es normal, lleva mucha cosa a la vez sencillamente porque hay mucho maltrato mucha pena, mucho encierro mucha mierda santa mezclada con sangre santa a veces casi siempre no dan ganas de levantarse de la puta cama ponerse los zapatos, elevarse como humano porque esa es otra, infiltrados, somos humanos, y estamos aquí tragando idiotas por las aceras, en los recintos cerrados, en cada gestión Somos como la cabeza con la bocaza abierta del juego del Comecocos vomitaríamos el mundo cada día tenemos el estómago lleno de asco y mierda, del eco de las idioteces dichas por idiotas sin cesar

Pero cuando tú me miras, pequeña tus ojitos intocados de niña perfecta, tu corazón intocado de madre que calma y salva cuando veo tu cara toco tus manitas no terrenas entonces cuando escucho tu voz, te escucho reír hablando con compañeras de lucha o compañeros de lucha todo vuelve a tener sentido. Todo tiene sentido si tú existes

Antes cuando no te conocía paseaba por el campo y pensaba que esa era la experiencia más bella e inspiradora

Qué tonto, entonces ya te conocía, el campo eres tú

He tenido que recorrer un tramo más del mundo para comprenderlo

Que con Iratxe he visto la demolición de los bosques, los incendios, y a la vez la erguida imparable al alba de los bosques y que todo es campo que se puede detener la violencia que podemos ganar, porque con que sigan naciendo seres gente con los ojos de iratxe tan perfectos en pureza en pensamiento en mirada de futuro tan con personalidad tan con sabiendo lo que quiere (ella no tiene miedo para sí, sólo para quienes quiere, que son muchas/os)

tan con dos ovarios tan vasta en inteligencia como los cielos de los mundos (lloro por dentro de belleza) y ella, tan humilde...

Todas las cosas grandes en esta tierra vida son humildes Iratxe cumple más años eres traes anuncias el mañana

Mi amor los días son perfectos a tu lado cuando escribo poesía ahora sé que no es una letra que es un canto No me duelen las bombas ni tengo miedo a la muerte Siempre estaréis los como tú en los altos balcones dispuestos a tirar mantas dar calor salvar mirarnos como si fuéramos alguien porque lo somos

Sólo una diosa como tú sabe una cosa tan sencilla Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​No lo haré. El rostro del falso Poema Feliz cumpleaños, Iratxe Tú no eres de este mundo, a ti te ha traído una magia muy grande ​Presentación de la novela “Matarratón” Nuevo libro del escritor Wilson Rogelio Enciso Respondiendo preguntas a mis amigos de Facebook Me gustaría dar las gracias a todos los que tomaron unos minutos de su tiempo para formularme las diferentes cuestiones La Reina del cielo Poema