Alerta por estafas de phishing en falsos anuncios de alquiler

En la actualidad, alquilar un piso se ha convertido en un desafío considerable. Además de lidiar con la escasez de oferta y los elevados precios, los interesados en encontrar vivienda deben enfrentar una nueva amenaza: la estafa de phishing inmobiliaria. Esta modalidad delictiva no busca directamente robar dinero a través de tarjetas de crédito, sino obtener documentos personales cruciales como la nómina y el DNI de las víctimas. Estos documentos son luego utilizados por los estafadores para solicitar préstamos que terminan en sus bolsillos, dejando a la víctima con una deuda inesperada.



Hace unos meses, una mujer que buscaba piso en Madrid se topó con un anuncio en un portal inmobiliario que parecía perfecto. El inmueble se ofrecía a un precio atractivo y cumplía con todas sus necesidades. El contacto para obtener más información solo podía realizarse a través de WhatsApp, lo cual no levantó sospechas inmediatas.

El supuesto propietario solicitó a la interesada que enviara una copia de su última nómina y su DNI como requisitos previos para poder visitar el piso. Además, pedía una fianza de un mes, una cantidad considerablemente baja en comparación con otras ofertas del mercado. Confiada, la mujer envió los documentos solicitados.

El mecanismo de la estafa

Poco después de enviar la documentación, el contacto por WhatsApp dejó de responder y el anuncio desapareció del portal inmobiliario con un mensaje de advertencia sobre su posible naturaleza fraudulenta. La víctima, sin sospechar la magnitud del problema, continuó con su búsqueda de vivienda y logró alquilar otro piso.

Dos meses más tarde, comenzaron a llegarle llamadas a su oficina desde diversos números telefónicos, informándole de una deuda de casi 6.000 euros con un banco. Al investigar, descubrió que los estafadores habían utilizado su documentación para solicitar un préstamo a su nombre, el cual fue aprobado el mismo día en que el contacto de WhatsApp dejó de responder.

Los delincuentes utilizaron el préstamo para financiar la compra de teléfonos móviles por un valor total de 5.816 euros. La entidad bancaria, Cetelem, confirmó que este tipo de suplantación de identidad es una táctica común entre los ciberdelincuentes.

Este caso no es único. La suplantación de identidad mediante el uso de documentos obtenidos de portales inmobiliarios está en aumento. Los delincuentes aprovechan la desesperación de quienes buscan vivienda para recopilar información personal y luego utilizarla en fraudes financieros.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al tratar con posibles arrendadores en línea. Desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y verificar la autenticidad de los anuncios son pasos cruciales. En caso de sospechar una estafa, es importante denunciar inmediatamente y conservar toda la documentación relacionada, como pantallazos de conversaciones y copias de contratos.

El proceso de suplantación

El contrato del préstamo obtenido fraudulentamente incluía el nombre y los apellidos reales de la víctima, acompañados de un certificado de identificación en línea. A pesar de no contar con una firma física, los estafadores lograron obtener el préstamo con solo una nómina y una fotocopia del DNI.

Cetelem y otras entidades financieras han reconocido el problema y están implementando medidas adicionales para verificar la identidad de los solicitantes de crédito. Entre estas medidas se incluyen la comprobación de la titularidad de la cuenta y la realización de videollamadas para confirmar la identidad de los clientes.

La víctima, al descubrir la estafa, contactó a Cetelem, que confirmó la suplantación de identidad y aseguró que anularía la deuda. Sin embargo, la preocupación principal ahora es la posible inclusión de su nombre en listas de morosos, lo cual podría dificultar futuras solicitudes de crédito o hipotecas.

La estafa del falso piso en alquiler a través de WhatsApp es una muestra más de la sofisticación y adaptabilidad de los ciberdelincuentes. La mejor defensa es la prevención y la desconfianza inicial ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Denunciar rápidamente y mantener un registro de toda la documentación y comunicación puede ayudar a mitigar las consecuencias de estos actos delictivos. La historia de esta víctima es un recordatorio de la importancia de estar alerta y proteger nuestra información personal en todo momento.