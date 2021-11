¿Dónde están los sindicatos? Mientras su supervivencia esté respaldada por los Presupuestos del Estado, poco o nada harán Manuel Villegas

jueves, 25 de noviembre de 2021, 08:30 h (CET) Ni se sabe. Este Príncipe de la Mentira y del Engaño que es Pedro Sánchez tiene toda la capacidad de seducción de todos los embrolladores. Es tan falaz que él mismo se cree sus falsedades, pero ya nos estamos hartando de tanto embuste con el que nos está pretendiendo engatusar desde que llegó a la Presidencia del Gobierno. No cumple su palabra por muchas veces que se le exija, embuste tras embuste va dando trompicones para seguir manteniéndose en el Poder. Nos ha estado engañando durante los tiempos más duros de la pandemia que padecemos, nos ha mentido con el número de fallecidos, con “el famoso comité de expertos” que ni estaba ni se le esperaba… y tantas otras cosas más. Como el avestruz, escondió la cabeza al venir las duras, y le dejó a las Comunidades la responsabilidad de salir del atolladero en el que nos encontrábamos los españoles. Hizo bandera de triunfalismo con la frase que pregonó a los cuatro vientos. “Saldremos y seremos más fuertes”. ¿Más fuertes?, sí como el pellejo de breva que decíamos cuando pequeños. La reactivación económica que había prometido, señal de la mayor fortaleza, en la que entraríamos, ni está ni se le espera. El crecimiento de un 9,8% que nos ha prometido y augurado para 2021, quedará reducido al 5%, según la mayoría de los economistas que de verdad entienden de ello, no como el dotor “cum fraude”, (no confundir cum laude). El producto bruto interno (PBI) español solo avanzó un 1,1% en el segundo trimestre, frente al 2,8% inicialmente anunciado, y un 2% en el tercero trimestre, en lugar de un 2,7%. España no pasará la página de la pandemia hasta 2023, según Bruselas. Por lo que está a la cola del pelotón europeo, con un PBI aún inferior en un 6,6% al nivel de antes de la crisis, frente al 1,4% deItalia, el 1,1% deAlemania y el 0,1% de Francia. Para el Gobierno, que había prometido recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia a final de este año, la situación le ha proporcionado un duro golpe. Las nuevas circunstancias van a debilitar sus previsiones presupuestarias, y eso puede "generar problemas con Bruselas", avisa Aznar. Podríamos seguir enumerando promesas incumplidas usque ad infinitum, pero todos las conocemos. Se están encendiendo pequeñashogueras en multitud se sectores de la producción: Camioneros, labradores, productores de leche, metalúrgicos…creciendo exponencialmente el descontento social, que está inquietando al Príncipe de la Mentira y el Engaño al que se le llenaba la boca cuando decía; “No vamos a dejar a nadie atrás”, confiando en el horizonte económico que se derrite como un muñeco de nieve con los rayos de sol. Unidas estas pequeñas hogueras pueden llegar a constituir un gran fuego que arrase a este Gobierno y a su hatajo de incompetentes. "España va mejor y yo garantizo que el año que viene estará aún mejor de lo que estamos hoy", ha asegurado.¿Sí, para cuando esa mejoría? Son las promesas vacuas e inanes a las que nos tiene acostumbrados desde que gobierna, cosa no nueva para los españoles. Y mientras tanto, ¿Dónde están los Sindicatos? Escondidos en sus cubiles sin asomar el hocico. Desde la Transición ha habido varias huelgas generales. Tal y como estamos ahora es motivo más que suficiente para que estos organicen una. ¿Están adormecidos? ¿Dopados? ¡Vaya Vd. a saber! Ciertamente ningún perro muerde la mano de quien le da de comer, y mientras su supervivencia esté respaldada por los Presupuestos del Estado, poco o nada harán, pues se vive muy bien arropado por Papá Estrado, y muy calentito bajo su cobijo. Fuera hace mucho frío para exponerse. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

