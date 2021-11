¿Quo vadis, falsidicus domine Petrus? El Estado es como un gran gallinero, dominado por “gallos y gallitos”, con cresta falsificada, engañando a las gallinas ponedoras Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:45 h (CET) Pregunta que debe realizarse cualquier socialista de bien. Pregunta, afinando más, que tienen obligación de realizarse los Presidentes Autonómicos socialistas. Pregunta, entiendo yo, que deberían hacerse, de oficio, los PODERES FÁCTICOS DE LA NACIÓN.

Desgarro territorial. Desgarro laboral. Desgarro económico. Desgarro educativo. Desgarro penitenciario. Desgarro legislativo. Desgarro internacional. Desgarro ministerial. Desgarro familiar. Desgarro moral.

Ya no basta con desinfectar y vendar. Ahora, como dicen los buenos enfermeros: “Las heridas con agua, jabón y aire limpio”. Los economistas reiteran: “Las cuentas se arreglan con transparencia, limpiando los gastos y construyendo trabajo”. Siempre se ha dicho que el vagón de cola “cimbrea” y se “mueve” más. Ahora dicen: “han llegado tarde y les han colocado en la cola”.

España, “¡mi querida España!”: Los campos vaciados comienzan a gritar su silencio. Los ganados ya no pastan porque no vale la pena dar leche y ofrecer carne. La tauromaquia nacional busca corrales para aguantar la tormenta del desprecio y abandono. Los minoristas, perdidos en la vorágine de la depreciación, de la carestía, de los sabuesos fiscalistas… La familia… ¡Madre y Padre!... en busca y captura… Ahora las MAMÁS y los PAPÁS van disfrazados… El tiempo pondrá a cada cual en su sitio… La naturaleza no se equivoca… A veces enferma.

Los Hombres de Estado se han convertido en estatuas turísticas. Hoy, el Estado es como un gran gallinero, dominado por “gallos y gallitos”, con cresta falsificada, engañando a las gallinas ponedoras… como siempre, a la clase obrera.

El Congreso, lo hemos convertido en una PLAZA, donde se PERMITE gritar, insultar, despreciar con ironía, calcular cómo saquear y sobre todo MENTIR. El Senado, ECO OBEDIENTE de cada Partido. La calle, como siempre, sudorosa, intentando llegar a final de mes… pero imposible. La noche, envoltura de las mentiras de unos y de la ilusión de muchos, ALUCINA AL VER TANTA SOBERBIA, TANTA MENTIRA, TANTO EGOISMO… y TANTO DOLOR SILENCIOSO.

¿QUO VADIS, FALSIDICUS DOMINE PETRUS? ¿QUO VADIS? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Historia y evolución del absolutismo ​Se inició cuando se creó el 26 de septiembre de 1815 la Santa Alianza ¿Quo vadis, falsidicus domine Petrus? El Estado es como un gran gallinero, dominado por “gallos y gallitos”, con cresta falsificada, engañando a las gallinas ponedoras ​El ex premier de Castillo se torna opositor Cuando Bellido y Perú Libre (PL) entraron en contacto con el profesor Castillo, sabían que el actual Presidente no era ni marxista ni socialista El léxico de Dios Venancio Rodríguez Sanz Con altura de miras y sin trampas Jesús D Mez Madrid, Gerona