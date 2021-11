Nicaragua, este siete de noviembre rumbo a elecciones, nuevas oportunidades

Alejado de cualquier fanatismo, adulación, idolatría e ideologías políticas, es ver al futuro. Nadie impone a nadie nada. Cada quién actúa conforme a su libre albedrío. El actuar en la vida, no es una dictadura. En todo caso, la vida emita a la cultura de las artes. El 7/11/2021 serán las elecciones en Nicaragua. El derecho a votar es inherente a la persona, pero, ha sido una manía y costumbre inveterada que, los contrarios al gobierno de turno de cada época, han pregonado en altas y claras voces, "no hay por quién votar", igualmente sucede en la actualidad. El pueblo nicaragüense, no debe dejarse manipular, dejen que, los anti todo sean otros.



Lo que está a la vista, no necesita de anteojos. Ejemplo. El gobernante de turno, de cerca y de lejos, se ve todas las obras de bienestar, progreso, que ha venido haciendo para el pueblo, y de seguro continuará con nuevas oportunidades. El pueblo, mundo y políticos inconformes lo saben. Han sido exuberantemente beneficiados de progresos llevados a los lugares más recónditos y no, dónde nunca había hecho presencia contundente ningún gobierno. Todos estos progresos, son una inmensa labor humanista.

Que sea conforme donaciones o empréstitos, no hay porque asombrarse, pues, desde el tiempo de "Matusalén", así han actuado todos los gobiernos que ha tenido Nicaragua, porque somos un país pobre, dependiente de esos cánones. De tal suerte, no es convincente arrebatar el futuro-progreso-, al pueblo, constituye un daño enorme, y es no tener conciencia, no querer paz, estabilidad. Es la oportunidad que, el pueblo nicaragüense salga a votar, y decirle NO a la anarquía social política, a la guerra bélica, y si al progreso de futuro.

El pueblo nicaragüense es consciente que, el o los gobernantes que ha tenido nuestra patria en toda su historia, incluyendo a los gobernantes del mundo, nunca han logrado dar empleo a toda su comunidad votante, ni a todo su pueblo, debido a las dificultades que enfrentan.

En consecuencia, las elecciones, no puede haber fraude electoral, porque cada partido conforme a la ley, en cada junta receptora de votos, (JRV) ponen un fiscal-observador-,eso es observación legal. La democracia pura es ir a votar-democracia representativa-,siendo la única oportunidad de llegar al poder a través de la paz. No hay que crear adversidades fuera del contexto social. Es mucho mejor ver el desarrollo de futuro, no aptitudes personalísimas. Hay que reflexionar sin apasionamiento (s), y con cabeza fría.

Son oportunas las palabras sabias de Jesús, en Sn. Marco , capítulo 10, versículos 42,43,44 y 52, dice así: "Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus subditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes debe ser al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Maestro quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Puedes irte; por tu fe has sido sanado". Que maravillosas palabras. Aquí. El Señor orienta: no se puede escalar y llegar al final del camino sin antes recorrerlo, pero sin atropellar a nadie, no más, a base de esfuerzo, y perseverancia, para hacer el bien por su pueblo.

Y, para concluir, es importante reflexionar en todo: ejemplo, en este último período de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha visto que, ha hecho más y mejores obras para el país que, los 50 años del pasado somocismo, incluso que los 16 o 17 años de neo liberalismo insertado en los gobiernos que existieron de la UNO, PLC Y CONSERVADOR, el pueblo, está consciente. Ir a votar el 7 de noviembre 2021, es un acto de fe y esperanza.

El verdadero nicaragüense anhela que, el país continúe desarrollándose en todo, no hay que quedarse en casa, es la oportunidad de decirle sí al progreso y al futuro. El pueblo sabe quienes son los que, no quieren que se vaya a votar, eso es egoísmo, porque no quieren que el país vaya avanzando aún más. ¡No crean, el pueblo es sabio!