​Escuadrón KAT planta cara a la futura ley de protección animal de la Comunidad Valenciana llamando a una gran manifestación para el 31 de octubre "Cada vida cuenta" es el lema de esta marcha que se iniciará en los Jardines de la Glorieta de Valencia. Como broche final, se leerán proclamas a favor de los animales Redacción

martes, 5 de octubre de 2021, 10:37 h (CET) El movimiento de activismo animalista Escuadrón KAT prepara la que denominan una "Gran marcha por los derechos de los animales" en Valencia —para el 31 de octubre de 2021— en repulsa a la futura ley de protección animal de la Comunidad Valenciana, con el lema "Cada vida cuenta". Informan desde su página que:

LA FUTURA LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA :

—Busca exterminar aún más animales sanos en las perreras, para aumentar el lucro de las partes involucradas. —Pondrá las cosas mucho más difíciles a las protectoras, tanto que muchas habrán de 'cerrar'. —Las/os alimentadoras/os de gatos y rescatistas varios, serán multados por ser solidarios, la futura ley entiende que "el asunto de los animales abandonados", perros y colonias de gatos, será competencia únicamente del centro de recogida (perrera). —Esa nueva ley de la Comunidad Valenciana, siendo muchísimo peor que la que ya se tiene en la CV, la venden en los periódicos como referente, y se extenderá fatalmente —de no detener el proceso nuclear puramente mercantilista de su proyecto— el modelo a todo el Estado.

"En paralelo al apoyo en forma de esfuerzo conjunto que hemos realizado con proteccionistas diversas y juristas activistas para la réplica al proyecto de ley, preparamos esta gran marcha para demostrar la enorme e imparable fuerza, que jamás podrán detener, de la solidaridad social hacia los animales", expresan desde el colectivo.

La Manifestación se llevará a cabo el 31 de octubre iniciando su marcha desde los Jardines de la Glorieta de Valencia, cuya duración estiman en dos horas con finalización en la Plaza de la Virgen, podrá disponer de batucada y en su final se leerán proclamas a favor de los animales, así como el texto "Manifiesto 'Revolución 336' Cada vida cuenta", creado por Escuadrón KAT "en representación de todas las voces de la solidaridad hacia los animales y por una justicia real para todos los animales".

El movimiento en contra de esta ley y a favor -expresan desde Escuadrón KAT:- "de que los animales obtengan todos sus derechos (y no lo contrario, que una nueva ley -por contra y obscenamente- les retire los que ya se han logrado para ellos)" cuenta ya con muchas adhesiones de figuras de la cultura y el arte, desde la interpretación: Beatriz Rico, Patricia Clark, Silvia Luchetti, Patricia Domínguez del Pino, Laura Moise o Beatriz Ros; desde la música: Panzer, Bala, Lujuria, Badana, Calvaria (México), Rock & Lee, The Phantoms, Daga, John Conde o Leonor Marchesi (Púrpura, Santa, Onlyrica); desde la literatura: Inma Pelegrín, Antonio Soto Alcón, Enrique Falcón, Ángel Padilla, Enrique Cabezón o Rosa Montero; desde las artes plásticas: la pintora antitaurina de toros libres Pepi Sánchez, la pintora de caballos argentina Josefina Solondoeta o el ilustrador animalista Paco Catalán.

El movimiento Escuadrón KAT publica el cartel del evento en dos fases. Esta primera en que dicho cartel (realizado por la artista fotógrafa, especializada en instantáneas de gatos en la calle, Esther GC) no lleva logos y el colectivo recibe hasta el 20 de octubre todos los logos de las entidades que apoyen la manifestación, enviados al correo: cyoanimal@gmail.com; después se enviará a prensa el cartel en su versión final y el Manifiesto completo, que representa a:

—»Alimentadoras/es de gatos, que están hartas/os de ser perseguidas/os, cuando la ley está de la parte de sus defendidos y de ellas/os. Pero esta ley que se quiere implantar en Valencia les pondrá mucho peor la situación, porque todo el poder lo tendrán la perreras, podrá arrasar colonias enteras, perros perdidos desaparecerán con los furgones y la hasta ahora impune falta de transparencia del tandem ayuntamientos-centros de recogida.

—»Luchadoras/os por los animales de años, décadas que estamos al pie del cañón, esperando avances, y nos encontramos con que las leyes que llegan, en lugar de reflejar el progreso moral que empujamos con tanto esfuerzo socialmente, van hacia atrás, a un medievo mayor.

—»Antiespecistas e insurrectas/os con un sistema que banaliza la crisis climática y sigue y seguirá, de no detenerlo firmemente, destruyendo los ecosistemas y a sus habitantes animales.

—»Toda persona o grupo de gente sensible (colectivos diversos de luchas sociales contra toda injusticia) hacia esta tierra, que está cansada de que políticos, concejales, prensa, este país, ¡el mundo entero!, siga un curso de destrucción que aplasta ciegamente tanto lo grande como lo pequeño.

»PÍNTATE DE GUERRA! NOS REUNIMOS EL 31 DE OCTUBRE EN VALENCIA LAS TRIBUS ANIMALISTAS. Después, por todo el Estado, llenaremos las calles con orgullo y derecho, nosotras/os, los ANIMALES.»

