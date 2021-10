La firmeza es necesaria, no va contra la libertad ¿Alguno se extraña de que no vuelvan a aparecer los puñetazos sobre la mesa, los levantamientos responsables o las dictaduras renovadoras? Ángel Alonso Pachón

lunes, 4 de octubre de 2021, 08:53 h (CET) Los primeros problemas que los humanos hemos tenido que resolver son la “convivencia”, la “alimentación”, la “defensa colectiva” y la dualidad del derecho, “individual y social”. Cada sociedad, según la temporalidad de la misma, ha resuelto dichos problemas con formas ajustadas a la realidad hominoide del momento:

Prehistoria,“la etapa más larga que ha vivido la humanidad; la aparición del Homo sapiens, el surgimiento del lenguaje oral, el descubrimiento del fuego, la creación de las primeras herramientas y de las primeras aldeas fijas o el paso de cazadores/recolectores a agricultores/ganaderos acontecieron en esta época” (Sic Wikipedia)

Edad Antigua,período entre la Edad de hierro el 3.500 a.c. y la caída del Imperio Romano el 476d.c.,el ser humano abandona en su mayoría el nomadismo y se hace sedentario. Antigüedad Clásica, expansión de las civilizaciones griega y romana;Antigüedad Tardía, la transición desde el esclavismo hasta el feudalismo, siglo II a.c. al 476 d.c.(Sic Wikipedia).

Edad Media, Alta Edad Media,siglo V a siglo X, Vikingos, húngaros, musulmanes, bizantinos e imperio carolingio; Baja Eda Media, entre el siglo XI y el descubrimiento de América, en 1492.

Edad Moderna, 1492 hasta el comienzo de la Revolución Francesa, aparece el absolutismo, en el que los reyes concentraban el poder político.

Edad Contemporánea, incluye todos los sucesos acontecidos desde la Revolución Francesa hasta la actualidad.

Debemos entender, aunque nos cuente “comprender”, las formas más o menos violentas, humillantes y segregacionistas, dentro de la evolución humana.

Nunca es justo juzgar con visión moderna el “modus vivendi” de las distintas épocas de la historia de la humanidad.

Las diversas culturas filosófico-humanistas fueron, a lo largo de la historia, los puntos neurálgicos que dieron origen a los cambios tanto sociales como a los individuales, con el desarrollo de Derecho y la visión del hombre como centro de la humanidad. El objeto de esta breve introducción no es más que intentar hacer ver que, hoy, siglo XXI, Edad Contemporánea, el “hombre”, la “sociedad”, como entes fundamentales de nuestra época, deben preservar y mejorar dos cosas, sólo dos: respetar al hombre y asegurar la convivencia.

Los dos objetivos deben caminar al unísono, si no sabemos situar los derechos individuales del hombre en el conjunto de una sana, pacífica y expansiva convivencia, provocaremos la decadencia social de nuestra era.

El futuro juzgará y adjetivará nuestra actuación con palabras muy duras a la vez que muy justas: “Época de individualismo salvaje con genes de indiferencia social” “Época de disfraces hipócritas para una, también falsa, globalización social. “Época de convivencia de redes humanoides sin sentimientos” “Época de cortacircuitos constantes entre verdad y falsedad” “Época cultural mediatizada por una economía salvaje absolutista y populista”

Juicios que, al examinar con objetividad nuestra realidad, verán: La FIRMEZA nos parece peligrosa. La JUSTICIA la hemos convertido en una rueda con palos. La LEGISLACIÓN acaba siendo herramienta partidista. Los EJECUTIVOS, gobiernos para dominar la LEY y la JUSTICIA. El HOMBRE, ¿dónde colocamos al hombre?... El HOMBRE, hoy, es el ser útil de una minoría política, económica y religioso. El HOMBRE LIBRE, es como el explorador solitario en busca del “más allá” El HOMBRE SOCIAL, es la caricatura utilizada mediante asociaciones, agrupaciones, salvadores mediáticos mercenarios de las anteriores “minorías señaladas” El HOMBRE RELIGIOSO, es un anacoreta, perdido entre ladrillos, en busca de aquellas verdades con las que, las mismas “minorías señaladas”, quisieron cimentar su vida.

Estamos construyendo una sociedad en la que lo acordado no se cumple, principalmente, porque el que tiene la obligación de controlar interpone intereses personales o de grupo que fuerzan el incumplimiento. Una sociedad en la que lo bienes públicos, de facto, se están utilizando en beneficio de unas minorías que no aceptan la “CONVIVENCIA SOCIAL ACORDADA HISTÓRICAMENTE”, es una sociedad corrupta y prevaricadora. Una sociedad en la que la utilización de MEDIOS CORRECTIVOS se considera injusto y la firmeza en las actuaciones legales se apellida “violencia de Estado”, es una sociedad en disolución e injusta liquidación.

Una sociedad que está utilizando las armas más corrosivas para destruir la convivencia, como son LAS LENGUAS, patrimonio cultural, nuncallegará a ser libre y , ecuánime. Las LENGUAS como HERRAMIENTAS DE ENFRENTAMIENTO e INSTRUMENTOS para PISOTEAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, de seguir así, convertirán la tierra de todos en CAMPOS DE BATALLA sin sentido. Políticos, Ministros y Altos Cargos de la Administración del Estado y de las Comunidades autónomos, que, campando por sus anchas “ideológicas”, siguen recibiendo importantes honorarios oficiales, sin que nadie ponga barreras a tales abusos.

Insultar a la Nación, faltar al respeto a la Bandera, humillar a la Jefatura del Estado, no reconocer los actos terroristas, el daño irreparable ocasionado y no pedir de forma clara PERDÓN, despreciar las costumbres religiosas de las personas, no respetar las normas generales en caso de Pandemia y riesgo grave para la vida de las personas… TODO ESO SALE GRATIS para los incumplidores y TODO ESO SE CARGA sobre los que respetan los intereses sociales… Explicación (¿?)

Huidos de la Justicia, juegan con España y todos sus ciudadanos. Se mofan de la justicia… viven a cuerpo de rey con el dinero de todos… Europa juega a ser padre o madre separados, con ganas de trifulca… La Abogacía del Estado, sinceramente, parece el cuerpo mejor preparado para proteger al secesionista, al separatista, al impulsor de enfrentamientos… Debilita al Organismo que representa con obediencia franciscana. Todo se convierte en un Sanedrín o Consejo europeísta, donde el derecho al respeto a la Legislación de cada Estado está en fraude…

Misteriosamente la “Santa Eminencia”, Europa, no sabe explicar como un terrorista reclamado, un golpista reclamado, un abusador reclamado, un asesino confeso reclamado… NO SON ENTREGADOS INMEDIATAMENTE AL PAÍS QUE LO SOLICITA en base a su legislación, conocida y aceptada por la Comunidad Europea… Esto es FRAUDE RESPONSABLE de los PODERES POLÍTICOS… Esto es FRAUDE por la permisiva actitud de EUROPA.

Puede ser que viendo todo este panorama nuestra era Contemporánea pase a la historia como una época en la que la libertad personal subjetiva superaba en derecho al bien común… como una época en la que incumplir las leyes estaba penado según si la persona o individuo era político, gran empresario, comisionado sindical, cabeza visible de asociaciones y ONG, presidentes religiosos o personas influyentes en determinadas áreas sociales…

Pasaremos como la Era Globalista, caracterizada por la INDEFENSIÓN con FIRMEZA de los DERECHOS DE TODOS, que generó la DISOLUCIÓN de los IDEALES NACIONALES, SOCIALES y MORALES… Será la Era del robot, personaje obediente, sumiso, sin ideario, sin nostalgia, sin derechos… Todo un modelo de SOCIEDAD PREHISTÓRICA, nómadas, en grupos reducidos y viviendo en cuevas… Es decir LA LEY DEL PÉNDULO (volver en forma envolvente al pasado, al ORIGEN) Y, ¿alguno se extraña que no vuelvan a aparecer los puñetazos sobre la mesa, los levantamientos responsables o las dictaduras renovadoras?... A lo mejor sería lo más sano para sociedades que ignoran el BIEN COMÚN, por COBARDÍA e INTERESES PERSONALISTAS y de GRUPO…

