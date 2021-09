¿Individuo o persona? Esa es la cuestión

Podemos ser dueños de nuestras propias ideas y creencias o formar parte de un rebaño que otros dirigen. Tengo la impresión de que hemos pasado sin darnos cuenta de personas a individuos. Muchos pensarán que es lo mismo, pero opino que no. El individuo se asemeja más al integrante de un rebaño mientras que la persona es alguien único, distinto a todos lo demás que puede decirse yo con todo derecho, frente a otros “yos” que se denominan tus.

Pareciera que hay una tendencia homogeneizadora para encuadrarnos a todos juntos como obreros, como votantes, como de derecha o de izquierda y a esto me niego en redondo. Cada persona podrá accidentalmente formar parte de un grupo y pasar a otro con todo derecho, sin que por ello tenga que cambiar ni su forma de pensar ni sus creencias.

Claro que hay personas que aceptan lo que otros piensan, sobre todo si ello le produce algún beneficio, y entonces han pasado a ser un individuo que viene obligado a seguir las pautas y razonamientos de quienes dirijan un conjunto homogéneo de doctrinas a cumplir, como puede ser un partido o una secta.

Las personas serán aquellas que consideran sus propias convicciones como pautas de comportamiento y no dejan de juzgar lo que ofrecen otros individuos. Formar su propio juicio y poder manifestarlo exige que haya libertad de pensamiento y libertad de expresión sin que pueda ser perseguido por ello.

Hay que negarse a ser parte de un rebaño que otros dirigen y luchar por las propias convicciones personales sin tratar de imponérselas a otros. Hay que tener siempre los brazos abiertos para acoger a quienes decidan ser personas, pero personas libres.

Cuando escuchamos y miramos los medios de comunicación podemos comprobar que todos tratan de convencernos de sus propias ideas y se alegran cuando su cuota de pantalla crece porque ello significa el crecimiento de su rebaño. No le hagamos el juego, demostremos que somos personas que tienen sus propias opiniones, ideales y creencias, y que no aceptaremos lo que no concuerde con ellos con el expeditivo proceso de desconectar la cadena o dejar de comprar el periódico. Comprendo que todo esto está financiado por la publicidad y el control que tienen sobre nuestros propios medios. (Alucino al recibir publicidad de casas de citas próximas a mi domicilio en periódicos que recibo por internet). Seguro que los menores recibirán pornografía en sus móviles.

La mejor propaganda de los botellones es ponerlos todos los días en pantalla, al igual que las peleas entre grupos de jóvenes que la policía no consigue reprimir o no tienen medios de reprimirlas como tanques de agua a presión. (Quizás no se los dejan sacar sus superiores). Podemos constatar el déficit de educación de parte de nuestra juventud a la que en lugar de educarla para que sean personas se les lleva a ser simples individuos del rebaño, con leyes educativas cambiantes cada vez peores.

Cada vez que oigo o leo que los científicos aseguran cualquier cosa me pongo en guardia y me pregunto a quienes beneficiarían económicamente sus ideas ya se trate de la tercera dosis contra el Covid, el calentamiento global, el veganismo y cosas por el estilo. Si alguno de los que me lean que se pregunte si es individuo o persona, este rato de escritura habrá valido la pena.