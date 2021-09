​La despoblación agudiza las problemáticas asociadas al envejecimiento, según un estudio En la encuesta han participado más de 300 personas entre 60 y 97 años procedentes de los 22 municipios de la zona de Campos y Torozos (Valladolid) Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de septiembre de 2021, 12:04 h (CET) La despoblación agudiza las problemáticas asociadas al envejecimiento, tal como se desprende de un estudio en el que han participado más de 300 personas entre 60 y 97 años procedentes de los 22 municipios de la zona de Campos y Torozos, en la provincia de Valladolid, realizado por el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos.



La soledad, la falta de sanidad pública de calidad y las carencias en los servicios de atención y cuidados se detectan como los principales problemas de las personas mayores que viven en los municipios que forman este territorio, según subrayan los promotores del estudio en un comunicado remitido a Europa Press.



Entre las conclusiones extraídas se constata que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 "ha supuesto un cambio en las relaciones de las personas mayores", pues el contacto con familiares y amistades "no puede ser el mismo que antes", lo que hace que su sentimiento de soledad "se vea incrementado".

A esto se suma "el miedo" que "todavía produce el hecho de salir a la calle, reunirse con gente o acudir a actividades programadas", algo que afecta directamente a la salud física, social y psicológica de este colectivo de población.

La participación ciudadana "sigue siendo una de las tareas pendientes", pues la mayor parte de personas encuestadas "no da importancia a este asunto y comenta que, independientemente de la situación actual, participan en pocas actividades en su localidad". INDIFERENCIA A LAS TIC También se resalta la "indiferencia" que muestran por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Por otra parte, el descontento con los servicios básicos de salud es generalizado, algo que se agudiza en los pueblos más pequeños.

Otro aspecto importante y que suscita preocupación entre las personas encuestadas es el tema de los cuidados y la atención a las personas mayores. La familia sigue siendo la principal institución encargada de atender los cuidados de las personas mayores, el recibir atención y apoyo por parte de una persona externa sigue suscitando reticencias y llegado el momento, la mayoría coincide que las personas cuidadoras deben "ser de confianza".

Entre las estrategias y retos de futuro que proponen los autores del estudio está apoyar y poner en marcha programas de salud comunitaria y envejecimiento activo estables y continuados en el tiempo; reconocer y acreditar profesionalmente la figura de la asistencia personal en el medio rural; adecuar a la realidad del medio rural la cartera de prestaciones y servicios básicos del Sistema Nacional de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, y adecuar la oferta formativa de los grados de Formación Profesional impartidos en las zonas rurales a la realidad socioeconómica de estos territorios.

Asimismo, se sugiere a los Grupos de Acción Local visibilizar la realidad de las personas mayores que habitan el medio rural; incluir en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) la ejecución de proyectos piloto de innovación social, vinculados a la promoción del envejecimiento activo y al mantenimiento de las redes de apoyo comunitario; explorar la aplicación y adaptación del modelo de cohousing a la realidad y singularidades del medio rural, y apoyar la creación de iniciativas empresariales locales que promuevan la atención a las necesidades de las personas mayores como palanca para el reto demográfico. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La despoblación agudiza las problemáticas asociadas al envejecimiento, según un estudio En la encuesta han participado más de 300 personas entre 60 y 97 años procedentes de los 22 municipios de la zona de Campos y Torozos (Valladolid) Cuatro de cada diez hogares cuenta con un animal doméstico como el perro Los dueños consideran a los animales de compañía como un miembro más de la familia, por lo que el bienestar y la educación de estos se convierte en prioridad Aumenta la demanda de ropa de oficina dejando a un lado el teletrabajo La cesta de la compra de un outfit básico, compuesto por camisa, pantalones chinos y zapatos, cuesta alrededor de 150€ ​Vuelta al cole: cinco aspectos obligatorios para que los niños viajen de forma segura en el coche Es muy importante que el menor esté cómodo para que, además, pueda disfrutar de una buena ergonomía en todos los trayectos de ida y regreso del colegio Miami contará con un símbolo que "pondrá el Camino de Santiago en el 'skyline' de la ciudad" En concreto, en EEUU residen actualmente 23.175 gallegos, 8.325 nacidos en Galicia, siendo el resto descendientes