​Versos a un talibán "Es hora de señalarte y nombrarte, para saber cómo matar tu maldición" Ángel Padilla

viernes, 20 de agosto de 2021, 12:17 h (CET) Eres un talibán.

Pero también eres un soldado de los Estados Unidos. Pero también eres un tipo español apoyado en la barra de un bar. Pero también eres un mierda. Pero también eres un asco aplastable. Eres el patriarcado. Eres todo lo peor humano. Eres español. Eres ruso. Eres chino. Eres especista. Siglo XXI y mira qué hijos paren las madres, miasmas como tú, os veo por las calles de mi barrio, me da igual que mis vecinos vistan sin la sábana de la cama con que te rodeas al levantarte, ridículo imbécil embrutecido, porque en ellos veo tu cara, aunque vistan trajes chaqueta son talibanes cagados de mierda como tú. El Biden se ha lucido, 20 años con los soldaditos de la paz, ay qué bonito, y ahora da la orden de A casa, hijos de América. Es difícil determinar quién es más culpable cuando cortéis las cabezas a las mujeres a las que tantas ganas les tenéis: si el mundo exterior o vosotros. Porque yo acuso a todos los humanos que pisan ahora la tierra de culpables ante cada muerte de niñas y mujeres, hombres y niños, en el ahora de nuevo tu reino (tu Edén, tu ciudad, siempre ganaste), hombre, despojo, talibancito. Verás, te sientes tan poderoso con la cuerda atadita a las muñecas de esa mujer como se siente a gusto el que sujeta un caballo de su propiedad o como el que come animales, bueno, esos (y esas) son más delicados, ya les llegan matados a sus mesas, talibanes todos, asesinos por todas partes. Si me tuvieras ahora mismo frente a ti, ten por seguro que hasta que no te matase no pararía. Pero sé que eso es imposible, talibán:

porque estás perfectamente repartido por el mundo, por todos los países,

por cada región, cada provincia, cada pueblo

y votas, humildemente, en países demócratas y asistes a misa en las miles de iglesias del mundo, humildemente y te dicen buen padre en América y buen padre en Hungría y buen padre en Italia y en Bélgica. No puedo matarte pero sí puedo nombrarte.

Es hora de señalarte y nombrarte, para saber cómo matar tu maldición:

Eres mi padre,

si tuvieras hijos serías mis hijos (porque no escaparían a la cultura humana, que es letal)

eres los hijos de los hijos de los hijos, eres el calentamiento global, la sangre de todos los inocentes y esas mujeres que te miran con miedo incontenible, esta Tierra, lector imagina que eres tú quien sujeta esa cuerda de opresor el mundo en llamas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Espectáculo Guy Debord, en su libro "Comentarios sobre la sociedad del espectáculo", realiza una crítica profunda y extensa de la expansión de la mentira ​Versos a un talibán "Es hora de señalarte y nombrarte, para saber cómo matar tu maldición" Haiku La playa "Dos enamorados agarrados de la mano pasean al fondo" ​Experiencia paranormal "Sin saber si volvería a estar viva, andaba mi pobre cuerpo deambulando"