Las torrenteras en tiempos de políticas partidistas El agua arrastra. La incultura arrastra. La egolatría destroza. El equilibrio hace buena toda decisión o, por lo menos, respeta la intencionalidad Ángel Alonso Pachón

jueves, 15 de julio de 2021, 08:43 h (CET) Siempre se comenta que la causa de tantos daños derivados de las “torrenteras”, en tiempos de las famosas “gotas frías”, es el descuido en la limpieza de los cauces, en el no respetar las vías naturales del agua y en no hacer caso de las normas que el sentido común y los profesionales especialistas dictaminan.



La situación política que estamos viviendo, mejor sería decir padeciendo, es similar a las famosas “torrenteras”. El Gobierno actúa sin hacer caso a los organismos “equilibrantes” en asuntos cuya trascendencia tiene carácter grave y general.

El Consejo de Estado, el Tribunal supremo, las Asociaciones Independientes de carácter JURÍDICO, las Asociaciones independientes de carácter ECONÓMICO-FINANCIERO… Son Barreras persuasivas de cualquier posible daño, posteriormente irreparable.

Hacer y deshacer no es GESTIONAR. Convertir en CONSULTORÍA todo aquello que lleva el “apellido progresista-populista” en vez de “apellido SOCIAL independiente” es el gran error de un gobernante sin formación para el puesto que ostenta.

El agua arrastra… La incultura arrastra… La egolatría destroza… El equilibrio hace buena toda decisión o, por lo menos, respeta la intencionalidad. El equilibrio allana el camino de la convivencia.

Las políticas “torrenteras” DESTROZAN lo que se hizo y MINAN lo que se quiere hacer.

