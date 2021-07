Lo ha dicho Sánchez Se ve claramente que este tío no tiene idea de nada, porque parte de palabrería hueca Gabriel Muñoz Cascos

jueves, 15 de julio de 2021, 08:24 h (CET) Lo que a continuación transcribiré, lo ha dicho el cateto que habita en La Moncloa, en cuyo palacio y con el mismo cargo querrá jubilarse al llegar el año 2050, lo que sería una desgracia para cuarenta y siete millones de españoles, mal contados.

Como todos sabemos (no hay nada más que mirar en las hemerotecas), este indecente politicastro solo ha tenido en su mente desde hace mucho tiempo sus incontenibles ansias de conseguir el poder, lo mismo en su partido al que ya ha destrozado, como en nuestra querida España a la que está llevando a la ruina.

Esto es lo que ha dicho:“Desde hoy, comienza el gobierno de la recuperación, un gobierno de mujeres y de hombres para superar por completo la peor calamidad vivida por la humanidad en décadas y aprovechar una oportunidad excepcional de poner en pie una España mejor”. Después dijo que la edad media del gobierno ha bajado de 55 a 50 años y que ha reforzado la presencia de mujeres, pasando de un 54% al 63% como “referente en la paridad de género”.

Se ve claramente que este tío no tiene idea de nada, porque parte de palabrería hueca. Solo un lerdo puede decir que bajar la media de edad se debe tomar como un dato positivo. Tampoco que la prelación de uno de los sexos (que no género) de los ministros pueda ser positivo, para realizar un trabajo eficaz y, por último, este analfabeto tampoco sabe lo que significa paridad.

Se lo voy a explicar: el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, señala: que la palabra paridad, en su segunda acepción significa “igualdad de las cosas entre sí”. Por tanto, lo que ha hecho este tío es aumentar la disparidad (o desemejanza), que estaba en un 54% y la ha pasado al 63%. Por lo tanto, se aleja de la paridad, que es lo que le gusta.

Está claro que es un plagiador y no sabe ni hacer la O con un canuto. Pero ahí está, ¡¡de presidente!! ¿Y nosotros tan contentos? ¡¡¡Mal, mal, muy mal vamos!!! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Raíces alborotadas Hacemos poco caso de las raíces propias, malversando las existencias Yolanda Díaz gana el pulso Unidas Podemos mantiene sus cinco carteras, pero sabe que no llegará a la próxima campaña electoral estando en el Gobierno Florituras 'florentinianas' Coentrao conducía sin carnet, y eso solo podía ser Coentrao con piña El descanso nos obliga a reencontrarnos No hay mejor respiro que el impulso de la creatividad y de la superación, custodiado de razones para vivir y de sano ocio Nunca antes un balotaje ha recibido tanto sabotaje Urge evitar las dilaciones y el peligro de que el JNE no permita tiempo para una buena transferencia de poder o incluso declare una fórmula ganadora para el 28 de julio