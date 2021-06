No quiero volver a verte Moriré si es la salida Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 28 de junio de 2021, 09:01 h (CET) Desapareceré, podré, ya me saqué el pasaporte, jamás me volverás a ver.

Moriré si es preciso, pero no iré por donde me marques el rumbo para burlarte de mí.

Si pudiese encontrar la paz que necesito no lamentaría un pasado que fue escuela y que debía servirme para encontrar la serenidad...

Llegué a la universidad con pesados libros que tuve que estudiar, aprobé, pero no entendía nada de lo que me enseñaban. Lloré. Dura universidad es vivir. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El islote Vuelve el miedo, miedo de volverte a caer, caen los celos en las entrañas de tu ser No quiero volver a verte Moriré si es la salida Incomunicación Liberarse de la inseguridad humana Amor de poemas "Poemas de amor al prójimo, poemas de amor imposible, poemas anémicos de amor" Fantasía Todo en la mirada