Entrevista a Jorge Marqués Martín, CEO de Spacemall

En esta entrevista, Jorge Marqués Martín, CEO de Spacemall, una plataforma innovadora en el metaverso, responde a algunas preguntas.

Para empezar, ¿podría explicarnos qué es Spacemall y cómo funciona?

Buenos días a todos los lectores y gracias al periódico por permitirme difundir nuestro proyecto. Spacemall es una plataforma digital para fomentar el comercio y los negocios, así como en promover el coworking o asociacionismo a través de la tecnología más puntera diseñada. Ofreciendo a todo tipo de empresas y asociaciones la posibilidad de atender y mostrar productos y servicios en 3D aplicando Realidad extendida, hasta arquitecturas y espacios donde la diversión no tiene fin. Funciona como una ciudad, con nuestro centro comercial virtual como plaza central, donde los usuarios pueden navegar, interactuar y realizar transacciones en tiempo real como si estuvieran en un espacio físico, pero con las ventajas de no tener que moverse del sofá de casa.

¿Qué tipo de empresas se beneficiarían más de estar en Spacemall?

Realmente, cualquier empresa que busque dejar atrás los modelos predefinidos y dar el mismo salto de fe que cuando invirtió tiempo y dinero en su página web. Spacemall es un lugar seguro donde cada persona de cada género, cada comunidad y de cualquier poder adquisitivo debe estar representado. Asociaciones, bufetes de abogados, procuradoras, zonas de arcade, distribuidores, psicólogos, autónomos de cualquier sector, traductores oficiales, hasta embajadas, partidos políticos e incluso religiones.

¿Qué se necesita para que una empresa establezca su presencia en Spacemall?

El proceso es bastante sencillo. La empresa debe entrar en nuestra web spacemall.es y registrarse a través de la sección ¨contacto¨ una vez ahí debe explicar a que se dedica su tienda y el presupuesto de inversión, los márgenes están entre - 1.900 € y 16.000 € -. Una vez descrito todo se le proporcionará las herramientas y soporte necesario para ver qué tipo de plan se ajusta mejor para su espacio virtual. No es necesario tener conocimientos previos en tecnología 3D, ya que ofrecemos plantillas personalizables y asistencia técnica continua.

En términos de costos, ¿es accesible Spacemall para pequeñas y medianas empresas?

Absolutamente, esa es una de nuestras principales prioridades. Ofrecemos diferentes paquetes que se adaptan a diversas necesidades y presupuestos, asegurando que tanto startups como pymes consolidadas o sin consolidar o grandes empresas y asociaciones puedan aprovechar las oportunidades que el metaverso tiene para ofrecer. Por otro lado, dirigimos asesoramiento y gestión de ayudas personalizadas a través de un archivo de registro para asistir a estas en caso de necesidad económica.

¿Cómo ayuda Spacemall a estas empresas a conectar con sus clientes?

Spacemall permite a las empresas crear experiencias de cliente totalmente inmersivas y personalizadas. Los visitantes pueden interactuar con los productos o servicios de manera tridimensional y en realidad aumentada, lo que ayuda a mejorar la comprensión del producto y fortalece la conexión emocional. Además, la plataforma ofrece herramientas de análisis de datos para que las empresas comprendan mejor el comportamiento y las preferencias de sus clientes, lo que permite optimizar las estrategias de marketing y ventas 24 h al día.

Finalmente, ¿qué futuro ve para Spacemall y las empresas en el metaverso?

El futuro es muy prometedor. A medida que más personas y empresas reconozcan el valor de interactuar en entornos virtuales, esperamos ver un crecimiento sustancial en la cantidad y diversidad de las experiencias ofrecidas. El metaverso está apenas en sus etapas iniciales, y plataformas como Spacemall están allanando el camino para que sea un componente esencial y cotidiano del comercio y la interacción social en el futuro.

Gracias por compartir estas insights con nosotros. Definitivamente, Spacemall parece estar a la vanguardia de una revolución en el comercio digital.

Gracias a usted por la oportunidad de hablar sobre Spacemall. ¡Estamos emocionados de ver lo que el futuro nos depara!