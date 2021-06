Torremilanos Crianza 2016 Una de las bodegas pioneras de la D.O. Ribera de Duero que comenzó la elaboración de sus notables vinos en 1903 Jaime Ruiz de Infante

jueves, 17 de junio de 2021, 13:20 h (CET) 195 hectáreas de viñedos propios con parcelas de más de 100 años de antigüedad, todos ellos situados en los montes aledaños a la bodega, a 600 metros al sur del río Duero. Desde 2008 las prácticas ecológicas se extienden al 100% del viñedo; además, se siguen los criterios de la agricultura biodinámica, con la certificación oficial de este conocimiento: el sello Démeter.



Junto a la bodega, que alberga 2.500 barricas, se ubica el grato Hotel Torremilanos cuya nueva apertura se inicia el próximo mes de julio.

La cata Color cereza brillante. Aromas florales y frutales: tomillo, espliego, moras, grosellas, uva madura junto con matices torrefactos y chocolate. El paso en boca es sedoso y carnoso con frescura mineral. Un persistente retronasal invita a degustar platos de legumbres burgaleses, carnes al carbón, carrilleras de cerdo guisadas con setas, sin olvidar un final de quesos curados castellanos.

Ficha Variedades: 95 % deTempranillo y 5% Merlot. Crianza: 24 meses en barrica de roble francés y americano. P.V.P.: 17 €

FINCA TORREMILANOS N-122, km. 274, 09400 Aranda de Duero, Burgos. España. Teléfono: 947 51 28 52

www.torremilanos.com

