EEUU acoge el primer encuentro climático online al que están invitados 40 líderes mundiales

miércoles, 14 de abril de 2021, 22:47 h (CET) “La Cumbre del Clima convocada por Joe Biden para el 22 de abril supone una oportunidad de oro para que España, representada por Pedro Sánchez, lidere el cambio hacia un sistema alimentario más basado en plantas, un paso imprescindible y crucial en la lucha contra la emergencia climática”.

Con estas palabras, la directora de ProVeg España, Cristina Rodrigo, instó hoy al presidente del Gobierno español a convertirse en motor de la transformación del sistema alimentario durante su participación en la próxima cumbre climática mundial convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se celebrará online, y a la que están invitados 40 líderes mundiales, entre los que figuran los mandatarios de China, Xi Jinping, de Rusia, Vladímir Putin, y el propio jefe del Ejecutivo español.



El 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, una fecha para apelar a las conciencias sobre algunos de los problemas que afectan al planeta, como la contaminación, el aumento de la población y la pérdida de la biodiversidad. En este marco, la alimentación tiene unas repercusiones claras sobre el medio ambiente. Así lo indica el último informe del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, donde se señala la necesidad de un cambio en los hábitos alimentarios, sobre todo en los países desarrollados, donde el consumo de carne y productos lácteos de alto consumo energético y de agua es elevado. Y donde una reducción en el consumo de los mismos reduciría la presión sobre la biodiversidad y el clima.

“Si Pedro Sánchez se pone al frente de la comunidad internacional en la Cumbre del Clima para defender este cambio del sistema alimentario hacia otro más sostenible y resiliente, demostrará que su compromiso con la lucha contra el cambio climático es real y contundente”, agrega Cristina Rodrigo.

El sector ganadero es una de las principales causas del cambio climático y es responsable del 14,5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según la FAO. Las previsiones apuntan a que la demanda de proteína animal podría aumentar enormemente para 2050 debido al crecimiento de la población y al aumento de los ingresos.

En este marco, apostar por dietas más basadas en plantas y menos dependientes de los productos animales, que requieren de una gran cantidad de recursos para su producción, es una de las soluciones más eficaces para mitigar el cambio climático, reducir los riesgos de una futura pandemia, abordar el desperdicio y apoyar a las comunidades de agricultura regenerativa. El Informe Especial de 2019 sobre Cambio Climático y Tierras del Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC) subraya que reducir el consumo de productos animales es clave para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

"Hablar de crisis ambiental sin centrarse en la producción de alimentos es evitar deliberadamente el debate", sostiene Rodrigo. “Lo que comemos afecta no solo al cambio climático, sino a los mayores problemas que enfrenta el planeta, incluidos los riesgos de pandemia, deforestación, resistencia a los antibióticos e inseguridad alimentaria. Sin ir más lejos, la FAO advierte de que, si el 40 por ciento de todos los cultivos producidos para la alimentación de los animales se utilizaran directamente para el consumo humano, podríamos alimentar a 9.000 millones de personas. ¿Cuándo va a reflejar la política la urgencia de esta situación”, se pregunta.

“Nos enfrentamos a una perspectiva aterradora en relación al cambio climático, y la transición hacia dietas basadas en alternativas vegetales y cultivadas supone una solución real. Que cada vez más personas adopten una alimentación más basada en plantas puede ser la clave para frenar esta crisis climática. Y contamos con el consenso científico. Los planes de Sánchez y de la comunidad internacional deben reflejarlo”, agrega la directora de ProVeg España.

Petición a Biden La vuelta de EEUU al Acuerdo de París (el pasado 19 de febrero) y la convocatoria de esta Cumbre del Clima virtual suponen la escenificación de la vuelta del país a la lucha frente a la emergencia climática tras la etapa Trump.

El año pasado, Biden declaró que el cambio climático es “el problema número uno que enfrenta la humanidad" y el 64 % de estadounidenses adultos está de acuerdo con esta afirmación. El liderazgo de Biden es ahora más necesario que nunca. Por este motivo, un grupo de ONG entre las que se encuentra ProVeg Internacional ha lanzado una petición para que la administración Biden incluya objetivos de sistemas alimentarios más basados en plantas en todas sus propuestas de política agrícola, climática y de infraestructura doméstica, para dar un ejemplo a la comunidad internacional.

