XXIV Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México, homenaje y perseverancia "La poesía es madre para quienes hemos mamado de sus bondades, y, por ello, somos sus crías", Abel Pérez Rojas

lunes, 29 de marzo de 2021, 12:17 h (CET) La pandemia continúa, el mundo va por una senda que sigue siendo incierta, pero, aunque para muchos ese ha sido motivo de petrificación, para otros, —para quienes son esperanza hecha carne—, todo ese escenario es acicate para redoblar esfuerzos.



Como desde hace más de veinticinco años, ha iniciado —del 25 de marzo al 29 de abril—, el XXIV Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México, iniciativa organizada por el destacado escritor Francisco Javier Estrada, a través de las Casas del Poeta A. C.



En esta ocasión, al igual que el año pasado, Sabersinfin.com se suma a la organización de tan importante evento.



Haciendo un poco de historia, es valioso tener presente que el 17 de abril de 1996 el Instituto Mexiquense de Cultura (IMC) realizó por primera vez lo que en su momento se llamó Encuentro Nacional de Poetas del Estado de México.



También es preciso recordar que dicho Encuentro se suspendió en 1998 y 1999, pero nuevamente se retomó en los años 2000 y 2001, gracias al IMC.



Para fortuna de los amantes de las letras, el Encuentro ha continuado, gracias a que desde el 2005, Casas del Poeta A.C. ha asumido la responsabilidad de lo que hasta el año pasado se llamó Encuentro Nacional de Poesía del Estado de México.



Por segundo año consecutivo el Encuentro hace visible su alcance internacional no solo por los escritores participantes, sino por su audiencia, la cual, gracias a Internet, se ha focalizado principalmente en Latinoamérica, Estados Unidos y España.



Con la experiencia acumulada del primer año de la pandemia, en esta ocasión se mezclarán lecturas de poesía y entrevistas vía Internet., esto propicia la interacción con las diferentes audiencias.



De acuerdo con Casas del Poeta A. C. esta edición del Encuentro es una conmemoración por el centenario del nacimiento de Otto-Raúl González, el ilustre poeta y escritor guatemalteco-mexicano, quien publicó más de sesenta libros, entre poemarios, ensayos, novelas y cuentos, y es todo un referente para la literatura internacional.



Asimismo, el Encuentro será dedicado en recuerdo a la ilustre luchadora social, promotora cultural y artista, la maestra Sonia Hada Martínez del Villar (1932-2020).



Entre los escritores participantes en el XXIV Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México, se encuentran integrantes del Círculo de Escritores Sabersinfin, Proyecto Ítaca, La Comuna Gironda, Academia de Literatura y Poesía de la SOMEGEM y de la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la SOMEGE, entre otros.



Durante todo abril habrá eventos poéticos para todos los gustos e intereses. Hay que estar pendiente en las redes sociales de la programación completa.



Solo resta agradecer el empeño, dedicación y constancia del maestro Francisco Javier Estrada, sin cuyo empecinamiento, nada de esto sería posible.



Al pendiente de todo lo que ocurra en el XXIV Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México, seguramente habrá muchas novedades por compartir.



