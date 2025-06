Carestía de vida y políticas del Gobierno de España

Todo gobierno tiene sus luces y sombras, y es normal, pero con sorpresa y cierto desasosiego compruebo el abismo hacia el que navegamos esta sociedad española compleja, a la hora del incremento continuo de la carestía de la vida, de todo punto que, si el INE nos calcula una subida de 2019 a 2025 de un 21% del índice de los precios al consumo, hay otras variables que han subido mucho más, como es el caso de medicamentos y gastos médicos, luz, vivienda y alquileres, talleres mecánicos, viajes de ocio, vehículos eléctricos, etc. Tampoco hay un serio control planificado de las subidas imparables de los precios y su seguimiento.

Todo lo anterior, unido a la presión fiscal en alza, de impuestos tanto directos como indirectos, nos lleva a, como poco, decir algunas cosas al actual Gobierno. A pesar de que este gobierno haya efectuado reformas en positivo de carácter social, no podemos ver con acierto ni buen tino su política de carácter monetarista, tanto a nivel micro como de la macroeconomía. Pero como lo que le preocupa al ciudadano corriente es la microeconomía, aunque el Gobierno con la deuda pública y sus presupuestos vaya cuadrando las cuentas, al ciudadano de a pie cada día le cuesta más llegar a fin de mes, o tiene que privarse de cosas que antes podía consumir.

Por todo lo anterior, podríamos y deberíamos dar un 3 o un 4 puntos sobre 10 a este Gobierno de Pedro Sánchez y a bastantes CCAA, y a sus Ministerios correspondientes, pues no han hecho o hacen lo suficiente para controlar la inflación y la carestía de la vida, incluyendo la subida imparable de ciertos alimentos y productos, que en muchos casos se han encarecido en un 100%.

Lo más curioso de todo es que todo el mundo, la ciudadanía, calla y nadie protesta; lamentablemente, el sentido de la crítica está por los suelos, y la gente vive en la onda de Netflix, o simplemente dice a todo amén. Tampoco vemos alternativas serias y útiles en la oposición.

¿Navegamos, pues, hacia un precipicio de una crisis nacional con alta deuda? ¿Tendremos que pagar todos los españoles los errores, negligencias, amnistías y demás usos y abusos de este Gobierno a nivel económico?