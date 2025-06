Sobre la situación económica actual pienso que es importante tengamos en cuenta que España no está aislada. El crecimiento de la economía europea flaquea, por eso el BCE ha bajado los tipos. La rebaja de las previsiones de la economía global es un aviso. La inversión, en este contexto de incertidumbre, tiende a flaquear. Y nuestra economía no ha solucionado sus problemas endémicos: la renta per cápita de nuestro país está por debajo de la de los países de nuestro entorno, y no hemos conseguido mejorar la productividad. Sin mejorar la productividad, las subidas salariales tienen que ser por fuerza limitadas, y eso penaliza sobre todo a los más jóvenes, para los que el acceso a la vivienda se ha convertido en una tarea casi imposible.