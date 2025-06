Polímeros que tocan las estrellas; materiales avanzados para la nueva era espacial

En la industria aeroespacial, cada componente debe soportar condiciones extremas: vacío, radiación, cambios térmicos severos y vibraciones continuas. En este entorno, los polímeros avanzados (como PEEK, PEI, PPS o composites reforzados con fibra de carbono) son cada vez más protagonistas, por su ligereza, estabilidad térmica y resistencia química. Sin embargo, trabajar con estos materiales plantea un gran desafío: la preparación de sus superficies para garantizar una adhesión segura y duradera.

Aquí es donde Plasmatreat, líder mundial en tecnología de plasma atmosférico, aporta soluciones clave. Con más de 30 años de experiencia, Plasmatreat colabora con fabricantes del sector aeroespacial para mejorar procesos críticos de ensamblaje, sellado y recubrimiento, desde componentes estructurales hasta dispositivos electrónicos de a bordo.

El reto: lograr una adhesión perfecta en materiales de alta exigencia Muchos polímeros técnicos utilizados en aeronaves y satélites tienen baja energía superficial, lo que dificulta la adhesión de pinturas, adhesivos o recubrimientos. Los métodos tradicionales (abrasivos, químicos o con imprimaciones) pueden dañar los materiales o añadir peso innecesario.

El tratamiento por plasma atmosférico Openair-Plasma® de Plasmatreat modifica la superficie a nivel molecular, sin afectar las propiedades del material ni añadir residuos. Mediante una interacción precisa y controlada, el plasma limpia, activa y funcionaliza la superficie, preparando el polímero (o el metal o composite) para una adhesión fiable y duradera.

''Superficies que sobreviven en el espacio: el rol invisible de los polímeros''

Necesidades y aplicaciones concretas en aeroespacial Adhesión estructural

Uniones adhesivas más ligeras y resistentes para piezas compuestas, sin necesidad de imprimaciones o pretratamientos químicos agresivos.

Recubrimientos protectores

Activación previa para mejorar la adherencia de recubrimientos contra la corrosión, radiación o estrés térmico.

Sellado y encapsulado de electrónica embarcada

Preparación de superficies para garantizar el hermetismo de resinas y encapsulantes en sistemas electrónicos, sensores y conectores.

Conformado de materiales compuestos

Optimización de la superficie para procesos de laminado, co-moldeo o impresión funcional sobre polímeros técnicos.

Más allá de la Tierra Gracias a su fiabilidad y control, la tecnología Openair-Plasma® no solo se aplica en componentes para aeronaves comerciales, sino también en programas espaciales, satélites, drones y sistemas de defensa. Plasmatreat trabaja junto a empresas e instituciones punteras del sector, aportando experiencia en proyectos de I+D, validación de procesos y producción industrial.

En los trajes espaciales (EMUs – Extravehicular Mobility Units) se utilizan materiales avanzados que pueden beneficiarse del tratamiento por plasma, y aunque el plasma atmosférico (como el de Plasmatreat) no se aplica directamente al traje completo, sí se utiliza en procesos de fabricación y mejora de componentes clave del traje espacial.

“Polímeros de alta tecnología para misiones de alto riesgo"

¿Dónde entra el plasma en la fabricación de un traje espacial? Un traje espacial moderno es un sistema complejo de capas de polímeros, textiles técnicos, compuestos y electrónica integrada.

Las múltiples capas del traje incluyen Kevlar, Nomex, Gore-Tex, poliuretanos y otros polímeros avanzados. El plasma puede activar las superficies antes de unirlas con adhesivos o laminar varias capas, garantizando una unión duradera sin necesidad de químicos agresivos. Algunas capas requieren propiedades especiales, como repelencia a líquidos, resistencia a rayos UV o capacidad antiestática. El plasma puede modificar la tensión superficial de tejidos técnicos, mejorando su funcionalidad o compatibilidad con recubrimientos. Los trajes modernos incorporan sensores biométricos, cables, y conectores. El tratamiento por plasma mejora la adhesión de encapsulantes sobre estos componentes, asegurando el sellado frente al vacío y la humedad. En algunos casos los trajes pueden requerir capas de recubrimientos especiales (contra radiación, polvo lunar, etc.). El plasma mejora la uniformidad y fijación de esos recubrimientos sobre las superficies.

Plasmatreat: un socio de confianza para el futuro aeroespacial En un sector donde no hay margen para el error, el plasma atmosférico no es solo una opción, es una ventaja estratégica.

Con presencia global, centros tecnológicos propios y décadas de innovación, Plasmatreat sigue siendo un socio clave para aquellas empresas que buscan materiales más ligeros, procesos más eficientes y una calidad de superficie impecable.