Algún que otro establecimiento de restauración utiliza el eslogan "eres lo que comes". Que suena muy bien. Aunque no está demostrado que seamos lo que comemos. Un señor se puede pasar toda la vida comiendo chuletones imbatibles y no tener cara de chuletón. Puede tomar espaguetis día sí,día no, y no estar tan fino como la pasta. Puede comer tartas, piruletas y chuches, y no ser dulce. Puede tomar helados en invierno y no ser precisamente frío. Te pueden encantar las manzanas, pero no se te va a poner cara de manzana verde. Tampoco de cebolla. La verdad es que no sé cómo sería una cara de cocido, otra de tortilla española o una de jamón serrano de oferta. Y por mucho que veamos cada día gente con cara de merluza, no por ello tienen que ser ávidos consumidores de merluza. La merluza se lleva por dentro. Los alimentos se digieren y metabolizan en nuestro organismo. Cada sustancia cambia en nuevas combinaciones. Una persona enferma puede tomar muchos alimentos saludables y no mejora. Porque su organismo es así. Y nunca tendrá cara de manzana verde.