Alopecia por tiña del cuero cabelludo, ¿pueden contagiar los perros?

El ‘doggy boom’ de los últimos años hacen que aumenten los casos en humanos de algunas enfermedades caninas contagiosas, como la tiña.

Se trata de una enfermedad causada por un hongo, que puede afectar al cuero cabelludo y provocar una alopecia irreversible si no se trata a tiempo.

Si se tiene en cuenta la espectacular caída de la natalidad durante los últimos años y el aumento de mascotas que la pandemia ha dejado tras de sí, se puede asegurar, sin miedo a equivocarse, que se está viviendo un auténtico ‘doggy boom’. Y es que en este país ya hay más perros que niños. El INE cifra en 6.265.153 los niños menores de 14 años en España, mientras que el número de mascotas registradas asciende a los 13 millones, de los cuales algo más de 7 millones son perros, según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).

Se miman, se cuidan y se educan. Se consideran uno más de la familia. Se llega a sentir una conexión tan especial con ellos que hace querer pasar el mayor tiempo posible disfrutando de su compañía y de su cariño, compartiendo casa, sofá y hasta cama con los peludos.

No hay duda de que los efectos emocionales que esto aporta son enormes, pero también se deben tener en cuenta algunos inconvenientes que pueden derivarse de ello y que tienen que ver con la salud, como el contagio de algunas enfermedades.

Según los expertos, hoy se conocen alrededor de unas 100 enfermedades zoonóticas, es decir, que se transmiten de animales a humanos. Entre las más conocidas, la rabia o la toxoplasmosis… y la tiña, provocada por un hongo que el animal puede transmitir y que puede afectar de forma seria a la piel e incluso al cuero cabelludo.

Se habla de ello con Soledad Gómez, tricóloga de la Clínica Capilárea en Madrid, para saber cómo actuar si el perro o gato contagia esta enfermedad, cómo puede afectar al cabello y la importancia de combatirla cuanto antes para no poner en peligro la salud capilar.

¿Qué es la tiña del cuero cabelludo? A la tinea capitis se la conoce como tiña de la cabeza o del cuero cabelludo. Se trata de una infección por hongos dermatofitos (que viven en la piel, las uñas y los tejidos muertos) y que provocan una erupción en el cuero cabelludo acompañada de sequedad, escamación, inflamación y picor intenso, y que también puede presentar placas o calvas de forma circular en diversas zonas del cuero cabelludo. En algunos casos, pueden darse más síntomas, como fiebre o inflamación de los ganglios linfáticos.

Suele ser más común entre niños pequeños (de entre 5 y 10 años), pero también puede darse en adultos. La tiña del cuero cabelludo es una enfermedad muy contagiosa, que se transmite de persona a persona (por contacto directo con el área infectada o por compartir accesorios como gorras o peines). Pero no es la única forma de transmisión. Otro posible foco de contagio es un animal infectado, como un perro, un gato o un conejo, las mascotas más habituales con las que se convive.

“En consulta estamos viendo que aumentan los casos de tiña del cuero cabelludo donde el contagio parece haberse dado entre la mascota y su dueño. Este tipo de hongos supone un verdadero peligro para el cuero cabelludo, ya que puede atacar tanto al folículo piloso como al tallo de nuestro cabello. El pelo se vuelve más frágil y quebradizo, y comienza a caer dando lugar a estas áreas alopécicas, que en los casos más severos pueden presentar úlceras con pus, conocidas como queriones, muy molestos y que provocan un picor muy intenso en el paciente.”, explica la tricóloga de Capilárea.

Si no se trata a tiempo, ¿se puede llegar a perder cabello? La respuesta es sí, como explica Soledad Gomez: “Cuando hablamos de tiña, el cuero cabelludo es una zona especialmente sensible, ya que la enfermedad puede llegar a causar un daño irreparable en los folículos pilosos afectados. Estos pueden acabar muriendo, cicatrizando, de forma que el cabello no vuelve a crecer en esas áreas despobladas. Por eso, es tan importante un diagnóstico rápido y acertado, que nos ayude a saber si estamos ante esta enfermedad para ponerle remedio cuanto antes”.

Para diagnosticar la tinea capitis, el especialista capilar llevará a cabo un análisis del cuero cabelludo. También podrá realizar un raspado para examinar la piel bajo el microscopio y un cultivo, para constatar así la presencia del hongo.

Una vez diagnosticada, hay que seguir un tratamiento antifúngico que acabe con la tinea capitis. En el caso de los niños, el tratamiento suele consistir en la aplicación de una crema antifúngica, un champú de sulfuro de selenio y un fármaco oral antifúngico o antimicótico. En los adultos, y sobre todo si presentan queriones inflamados con pus o costras, el especialista puede también añadir al tratamiento un ciclo corto de prednisona vía oral, un corticosteroide que ayudará a suavizar los síntomas y a evitar que aparezcan las temidas cicatrices en el cuero cabelludo.

Además, si hay sospechas de que el contagio puede haberse producido de animal a humano, será también imprescindible que el veterinario revise a la mascota para confirmar el diagnóstico y ponerle tratamiento.

¿Y si el pelo ya se ha perdido? “Si detectamos y tratamos a tiempo la enfermedad, el pelo perdido volverá a crecer en poco tiempo sin complicaciones”, asegura la especialista.

Una vez que la tiña ha remitido, se puede apostar tratamientos capilares que ayuden a acelerar ese proceso de recuperación y crecimiento del cabello. El láser capilar y su potente efecto antiinflamatorio le convierten en un aliado perfecto, que además ayudará a reactivar la circulación sanguínea del cuero cabelludo del paciente y a potenciar el crecimiento de pelo nuevo.

Otra buena opción para reactivar a los folículos pilosos y favorecer el crecimiento del cabello en las zonas en las que se ha perdido es el Plasma Rico en Plaquetas. “Este tratamiento de Bioestimulación Capilar ayuda a regenerar las células del cuero cabelludo, favoreciendo la creación de vasos sanguíneos que mejoran el sistema natural de nutrición de la raíz del cabello o pápila, elemento esencial en la formación del pelo”, explica la tricóloga.

Pero, ¿y si se ha llegado tarde y el pelo se ha perdido definitivamente en esas áreas o calvas que aparecieron como consecuencia de la tiña? Como sugiere Soledad Gómez, “en este caso, y siempre que la enfermedad haya remitido y no siga activa, se puede acudir a un injerto capilar, con el que podremos recuperar el cabello de forma natural en las zonas en las que se ha perdido. Y para aquellos que no quieran acudir a la cirugía o para quienes el microinjerto no sea viable, siempre hay otras opciones, como los Sistemas de Integración Capilar, con los que podremos no solo recuperar el pelo de las zonas que deseamos, sino mejorar el volumen o la densidad del cabello”.

Sea cual sea el problema capilar, siempre hay una solución. Lo importante es no dejar que empeore y acudir cuanto antes al especialista para ponerle remedio.

Y, en lo que se refiere a convivencia con perros y gatos, los expertos recuerdan que mantener una correcta higiene en el hogar y de la mascota (además de seguir a raja tabla todas las indicaciones de vacunación y desparasitación del animal) es imprescindible para evitar el contagio de este tipo de enfermedades.

