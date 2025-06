Israel lucha por su supervivencia

Dicen que Israel viola el derecho internacional. Les acusan de genocidio, robo de tierras y de matar de hambre a civiles. Pero esto es lo que no nos dicen: ninguna de estas afirmaciones es válida según el derecho internacional. No es ilegal que un país tome u ocupe un territorio durante una guerra si lo hace en defensa propia. Además, no hay robo de tierras cuando no hay soberanía reconocida. Israel no invadió Gaza por su agresión; respondió a una masacre provocada por Hamás el 7 de octubre. La condición de prisioneros de guerra solo se aplica a los combatientes uniformados que luchan en nombre de un Estado y siguen las leyes de la guerra. Hamás es un grupo de combatientes no estatal, no llevan uniforme, atacan deliberadamente a civiles y cometen crímenes de guerra. Israel no tiene intención de destruir al pueblo palestino, solo de destruirá Hamás. Israel tiene la capacidad de destruir Gaza, pero no lo hace y pone a sus soldados en peligro con el objetivo de eliminar solo a los terroristas, pero estos ponen a civiles como escudos humanos. Israel, a través de COGAT, ha facilitado cientos de camiones de ayuda diariamente. El verdadero problema es que Hamás secuestra esta ayuda y ataca los pasos fronterizos. Hamás convierte los hospitales en centros de mando y las escuelas en fábricas de cohetes. Entonces. pierden su protección y se convierten en un objetivo militar según el derecho internacional. Israel es un pueblo pequeño que está rodeado de paises enemigos que desean su muerte. Israel lucha por la supervivencia y lo hace respetando la ley. Pero, el campo de batalla legal es igual de importante: si no se defienden de estas mentiras se convierten en armas peligrosas