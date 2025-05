La Organización Panamericana de la Salud continua en su lucha contra el dengue y la influenza aviar

Trabajadores de la Organización Panamericana de la Salud durante una campaña de inmunización en áreas deprimidas de América Latina. La entidad ha centrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de los sistemas de salud en el continente, afectados por brotes de enfermedades infecciones causados por los virus de dengue, gripe aviar y Oropouche. Imagen: OPS

WASHINGTON – La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reivindicó la lucha contra enfermedades infecciosas en el hemisferio, como el dengue y la influenza aviar, al presentar esta semana su informe anual correspondiente a 2024.

“Lanzamos iniciativas transformadoras para detectar y tratar enfermedades y para fortalecer los sistemas de salud. Se trata de construir resiliencia para que nuestros sistemas no solo sobrevivan a la próxima pandemia, sino que estén mejor preparados para responder”, dijo el médico brasileño Jarbas Barbosa, director de la OPS.

El informe señala que un brote de dengue que se extendió por la región América alcanzó los 13 millones de casos – casi el triple que en 2023-, con más de 7.700 muertes, principalmente en Brasil, y transmisión limitada en algunos estados de Estados Unidos.

La influenza aviar (H5N1) registró 66 casos humanos en Estados Unidos y uno en Canadá, junto con más de 1300 brotes en animales en el hemisferio. El caso estadounidense fue llamativo además por el sacrificio de decenas de millones de aves de corral debido a los contagios y su impacto en el precio de los huevos.

Desde 2021 se habían reportado brotes de la enfermedad en aves domésticas y salvajes en 19 países americanos, y también en mamíferos, desde alpacas hasta leones marinos.

Hasta la fecha, todos los casos se han transmitido de los animales a los seres humanos. En el 2024 no se registraron casos de transmisión entre seres humanos, situación que habría sido mucho más peligrosa para la salud pública.

También registra la OPS que el virus Oropouche se extendió por 12 países americanos. La enfermedad que causa ese virus, transmitido por los mosquitos conocidos como jejenes (Culicoides paraensis) se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares y articulares.

Entre las acciones clave para encarar estas enfermedades, la OPS creó la Comisión Intersectorial para la Prevención y Control de la Gripe Zoonótica en las Américas, reivindicando que ha fortalecido su sistema de vigilancia 24/7 y brindado apoyo directo a los países afectados por brotes.

Su informe dice que la entidad emitió seis alertas sobre dengue, monitoreó riesgos de influenza aviar y compartió actualizaciones en tiempo real para facilitar respuestas rápidas, lo que permitió a los países contener amenazas transfronterizas.

Además, la OPS apoyó la gestión de suministros médicos y capacitó a personal de salud en toda la región americana.

Entre sus iniciativas destacó la Alianza por la Atención Primaria de Salud en las Américas, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que trabaja en 10 países de la región para expandir la atención primaria.

Así, en Guatemala, la OPS apoyó un aumento de 15 % en la cobertura de atención primaria, y en Chile se incorporaron 16 000 nuevos profesionales de salud. Además, 17 países están fortaleciendo sus capacidades de seguridad sanitaria mediante la iniciativa de Funciones Esenciales de Salud Pública de la OPS.

Ha lanzado iniciativas de mejor atención para enfermedades no transmisibles, ampliando el acceso a tratamientos para cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Su programa Hearts abarca 33 países, atendiendo a 5,7 millones de personas con hipertensión.

También se lanzó un grupo de trabajo para reducir la mortalidad materna, enfocado en 12 países que representan el 90 % de las muertes maternas en el hemisferio.

Señaló el fortalecimiento de los programas de inmunización, facilitando en toda la región América el acceso a 224 millones de vacunas y cinco millones de tratamientos.

Con una población de 1000 millones de personas en 35 Estados miembros, la OPS celebra además el centenario del Código Sanitario Panamericano, el primer acuerdo multilateral para coordinar el control de enfermedades a través de fronteras.

“El Código Sanitario Panamericano demuestra nuestro compromiso inquebrantable por mejorar la salud de todas las personas en la región, independientemente de su nivel económico o su ubicación. Hoy, enfrentamos nuevos desafíos que demandan un espíritu de colaboración renovado”, concluyó Barbosa.

A-E/HM - Fuente: IPS