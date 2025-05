La propuesta del papa Francisco sobre vida, ciencia y fe: ecología frente a tecnocracia

Durante su pontificado, el papa Francisco abordó temas centrales para la humanidad desde una perspectiva que busca armonizar la ciencia, la fe y la responsabilidad ecológica. En sus múltiples intervenciones, y especialmente en sus documentos magisteriales, se percibe un enfoque que critica los excesos del paradigma tecnocrático, al tiempo que valora el conocimiento científico como herramienta al servicio de la vida y del bien común.

Ciencia, esperanza y creación continua

En su mensaje de febrero de 2025 a la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, firmado desde la clínica Gemelli, el papa expuso una reflexión profunda sobre el papel de la ciencia. Usó el término "policrisis" para describir la situación global y afirmó que:

“Nuestra forma de entender la ‘creación continua’ debe ser reelaborada, sabiendo que no será la tecnocracia la que nos salvará” (cf. Laudato si’, 101).

El papa propone una visión de la ciencia como fuente de esperanza en el contexto del Año Jubilar:

“La esperanza es la actitud fundamental que nos sostiene en el camino... tender con ímpetu hacia la vida verdadera, que va mucho más allá del estrecho perímetro individual”.

Laudato si’: ciencia y espiritualidad en defensa de la Creación

La encíclica Laudato si’ (2015) es un documento clave en el magisterio de Francisco, donde integra ciencia ambiental y espiritualidad cristiana. Allí, denuncia el daño a la Tierra como una forma de desobediencia a Dios:

“Quien no respeta la Creación, no hace la voluntad de Dios”.

También advierte que “no es cristiano maltratar el planeta”, e invita a una conversión ecológica inspirada en San Francisco de Asís. Además, introduce una crítica directa a la ideología de género como ruptura de la ecología humana:

“La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria... mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica de dominio sobre la creación” (n. 155).

Contra el aborto y la cultura del descarte

En el prólogo del libro Il miracolo della vita, el Papa defendió el derecho a la existencia de cada ser humano: “Estamos hablando de la vida, que es nuestro bien más preciado, recibido como un don”.

En esa misma línea, denunció la eliminación de embriones en algunas investigaciones científicas:

“Ningún fin... puede justificar la destrucción de embriones humanos”.

Durante un encuentro con pacientes de enfermedades raras en 2017, Francisco reafirmó el valor de toda vida humana, sin importar su fragilidad, o su salud:

“La fragilidad no es un mal... la persona humana es siempre valiosa”.

Ciencia, inteligencia artificial y los límites éticos

En septiembre de 2024, al dirigirse a la Pontificia Academia de las Ciencias, el Papa alertó sobre los riesgos del mal uso de la inteligencia artificial:

“Reconocer y prevenir los riesgos de los usos manipuladores... para moldear la opinión pública o interferir en los procesos electorales”.

Aunque reconoció sus potenciales beneficios en medicina o medio ambiente, enfatizó que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad:

“Las ciencias... nunca deben perder de vista la dignidad de las personas”.

Fe, astrofísica y el misterio del universo

En junio de 2024, en una conferencia dedicada a George Lemaître, el Papa reflexionó sobre el sentido último del universo y la relación entre fe y ciencia:

“El Dios en el que creemos es el ‘Dios oculto’, que permanece siempre en una dimensión de misterio”.

Francisco promovía una fe que no se opone al conocimiento, sino que lo complementa:

“Fe y ciencia pueden unirse en la caridad si la ciencia se pone al servicio del ser humano”.

