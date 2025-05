​El 79% de los autónomos no ve con malos ojos la reducción de la jornada laboral, según una encuesta de UATAE

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha puesto en marcha su Observatorio del Trabajo Autónomo, una herramienta clave para conocer de primera mano las percepciones, demandas y realidades de quienes sostienen gran parte del tejido productivo del país. La primera encuesta lanzada por el Observatorio, con una muestra representativa de 800 personas trabajadoras por cuenta propia, se ha centrado, entre otras cuestiones, en la percepción de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros. Del estudio ejecutivo se desprenden los siguientes datos:

El 79% de los autónomos y autónomas encuestados no se posiciona en contra de la medida (el 73% asegura que no les afecta en absoluto y un 6% señala que la medida podría beneficiarles directamente). Solo el 21% expresa preocupación por un posible impacto negativo en su actividad.



Desde UATAE valoran esta muestra como un reflejo del cambio de mentalidad en el ecosistema autónomo, muchas veces asociado de forma automática a posiciones conservadoras en materia laboral. “El debate sobre el tiempo de trabajo no debe construirse enfrentando a colectivos, sino escuchando a quienes estamos en primera línea”, señala María José Landaburu. Que expone que, “con este Observatorio queremos dar voz a las y los autónomos sin intermediarios”. Y el mensaje es bastante claro: “el conjunto del colectivo no es enemigo de los derechos laborales tal y como desde algunos sectores pretenden hacer creer”, al contrario, “son muchas y muchos quienes sufren precisamente la falta de límites razonables al tiempo de trabajo”. Gracias al estudio realizado se ha podido constatar que, pese a discursos vacíos, “la gran mayoría del colectivo no ve con malos ojos la reducción de jornada y esto demuestra que hay una actitud más consciente de la necesidad de la conciliación y del bienestar laboral entre las y los trabajadores por cuenta propia”.