El Primero de Mayo y el fin de la guerra de Vietnam, 50 años después

El Primero de Mayo es desde hace mucho tiempo una jornada de protesta en Estados Unidos, y este año no ha sido la excepción. En todo el país se han celebrado manifestaciones para protestar contra el presidente Donald Trump y sus ataques hacia el sistema de seguridad social, los inmigrantes, las personas de color y la comunidad LGBTQ, entre otros.

El 1 de mayo de 1971, multitudinarias protestas contra la guerra de Vietnam tomaron las calles de Washington D.C. La mayoría de quienes participaban en esas protestas estaban organizados en grupos de afinidad, es decir, en pequeños círculos de amigos y personas de confianza. Se pensaba que las autoridades tendrían más dificultad para infiltrarse en estos grupos y desarticularlos. Uno de estos grupos de afinidad estaba integrado, entre otros, por el lingüista del Instituto de Tecnología de Massachusetts Noam Chomsky, el historiador Howard Zinn y el asesor del Pentágono y ex oficial de la Marina Daniel Ellsberg. Se estima que unas 12.000 personas fueron arrestadas durante las protestas de ese Primero de Mayo y los días posteriores.

Seis semanas después, el periódico The New York Times publicó la primera entrega de los Papeles del Pentágono, una serie de archivos secretos sobre las decisiones que tomó el Gobierno de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Daniel Ellsberg fue el denunciante que filtró esos documentos clasificados y ese acto de valentía cambiaría no solo su vida, sino también el curso de la guerra. El 30 de abril de 1975, hace justo 50 años, los últimos soldados y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que aún permanecían en la región abandonaron Saigón, la capital de Vietnam del Sur, al tiempo que los tanques de Vietnam del Norte avanzaban sobre la ciudad. La guerra había oficialmente terminado.

Democracy Now! entrevistó numerosas veces a Daniel Ellsberg a lo largo de los años, la última vez en 2023, solo unas semanas antes de su muerte. La entrevista se transmitió —casualmente— el Primero de Mayo de ese año. Ellsberg acababa de recibir un diagnóstico de cáncer terminal y, a los 92 años, sabía que le quedaba poco tiempo. Al hablar sobre esos años de finales de la década de 1960 —cuando él trabajaba para el Pentágono como consultor de la Corporación RAND y comenzaba a fotocopiar en secreto los Papeles del Pentágono— Dan Ellsberg recordó:

“Quienes trabajaban conmigo en el Gobierno compartían, en esencia, la idea de que era una guerra imposible de ganar. Estaba irremediablemente estancada y no había salida. La palabra “estancada” era tabú en 1967, el año en que regresé de Vietnam con hepatitis, después de pasar dos años allí. Al respecto, [el presidente] Lyndon Johnson había dicho: 'Ningún funcionario debe utilizar o insinuar la palabra ’estancada' [al hablar de la guerra en Vietnam]’. La guerra continuó, pero realmente estaba en un punto muerto”.

Viet Thanh Nguyen nació en Vietnam seis semanas antes de que Chomsky, Ellsberg y Zinn participaran en la manifestación del primero de mayo de 1971. Cuando Saigón cayó, Viet, que entonces tenía cuatro años, huyó con su familia a Estados Unidos. Fueron enviados, junto con otros refugiados, a un campamento militar situado en el estado de Pensilvania y posteriormente se establecieron en California. En la actualidad, Viet Thanh Nguyen es un escritor ganador del premio Pulitzer y trabaja como profesor en la Universidad del Sur de California. Durante la gira de presentación de su nuevo libro “To save and to destroy: writing as an other” (Salvar y destruir: escribir como el otro), Viet conversó con Democracy Now! y reflexionó sobre la guerra de Vietnam y la larga cadena de errores cometidos allí por Estados Unidos:

“Los errores de los mandatarios estadounidenses se remontan a 1919, cuando Woodrow Wilson ignoró la petición de un entonces joven Ho Chi Minh en París, quien buscaba el respaldo de Estados Unidos a la causa independentista de Vietnam. A partir de ese error, hemos tenido otra serie de errores durante el siglo pasado, la mayoría relacionados con el hecho de que Estados Unidos no reconoció el derecho de los vietnamitas a la autodeterminación. Estados Unidos se entrometió en los asuntos de Vietnam, apoyó a los franceses en su empresa colonial y asumió su rol tras la derrota de estos a manos de Ho Chi Minh en 1954”.

En la entrevista con Democracy Now!, Viet Thanh Nguyen agregó: “Si Estados Unidos no hubiera intervenido, creo que el resultado a largo plazo habría sido prácticamente el mismo: Vietnam habría acabado convirtiéndose en una economía capitalista, como lo es hoy, y Estados Unidos habría terminado viéndolo como un aliado frente a China. La diferencia es que […] se habría evitado la muerte de al menos tres millones de vietnamitas, así como las de cientos de miles de laosianos, hmong y camboyanos”.

Viet concluyó: “En 1975, la mayoría de los estadounidenses no quería aceptar refugiados de Vietnam, Laos y Camboya […]. Cincuenta años después, creo que la mayoría de los estadounidenses tiene una imagen bastante positiva de los estadounidenses de origen sudasiático que viven en el país, gracias a nuestra comida, nuestros barrios étnicos y otros aspectos similares. Mientras tanto, ahora hay nuevas personas a quienes temer. Y este es un ciclo que se repite una y otra vez en la historia de Estados Unidos”.

Esta semana se cumplieron los primeros 100 días del segundo mandato de Trump, una presidencia que tiene como marca demonizar a los inmigrantes, desafiar las órdenes judiciales y ejercer el poder ejecutivo con poca moderación. Mientras tanto, este Primero de Mayo, más de 1.000 protestas se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país, desde Bethel, en Alaska, hasta Madawaska, en Maine, así como también en Londres y París, al otro lado del Atlántico.

No es la primera vez que un líder autoritario nacido y criado en el país amenaza a Estados Unidos. La pregunta ahora es si el poder del pueblo estadounidense podrá estar a la altura del desafío que este momento supone.