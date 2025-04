El 64 % de los españoles reconoce que su trabajo impacta directamente en su salud mental

El salario sigue siendo un pilar esencial en la experiencia profesional, pero ya no es el único. Así lo refleja el “Estudio sobre bienestar y salud laboral en España”, elaborado por Edenred, plataforma digital multisolución especializada en employee engagement y beneficios sociales, junto a Savia, asesores con soluciones de salud y bienestar de MAPFRE. El informe ofrece una radiografía actual del entorno laboral en España y revela que aspectos como el salario emocional, la salud laboral o la retribución flexible están cada vez más presentes en las prioridades del talento.



Satisfacción salarial: una realidad fragmentada

Los datos del estudio son claros: solo el 49,7% de los profesionales en España se declara satisfecho con su salario. Dentro del 50,3% restante, la mitad considera que, aunque su retribución podría ser mejor, las condiciones de bienestar laboral que le ofrece su empresa contribuyen a equilibrar esa percepción. De hecho, una cifra relevante es que 1 de cada 4 trabajadores valora que su empresa ofrezca beneficios como la retribución flexible, el salario emocional o servicios de salud, entre otros.

Las diferencias son especialmente marcadas según la edad, siendo Baby Boomers (55-60) el grupo más crítico con su salario, seguido de la Generación X (45-54), lo que refleja una tendencia creciente de insatisfacción salarial a medida que avanza la edad.

Estos datos son un reflejo de que el bienestar laboral se ha convertido en una prioridad estratégica, no solo para atraer y fidelizar talento, sino también para preservar la salud emocional de los equipos a través del salario emocional.

La retribución flexible: una herramienta con gran potencial

A pesar de sus beneficios tangibles, solo el 43% del talento en España tiene acceso a planes de retribución flexible, con importantes diferencias según el tamaño de la empresa. Destacan las empresas de 500 a 1000 profesionales, mientras que en las microempresas solo 1 de cada 4 personas tiene acceso a este tipo de beneficios.

El estudio señala como opciones más valoradas el seguro médico (30,1%), el Ticket Restaurant (20,5%) y movilidad (20%), por su impacto directo en la salud, el ahorro y la conciliación.

Las ayudas a la movilidad son más valoradas por la Generación Z, mientras que el Ticket Restaurant mantiene un nivel de preferencia estable entre generaciones. Por su parte, la formación destaca especialmente entre profesionales Millennials (25-44 años).

Salud mental: una necesidad compartida

El informe también señala un dato que no puede pasarse por alto: un 64% del talento afirma que su trabajo afecta, en mayor o menor medida, a su salud emocional. La mayoría vincula este impacto a momentos de alta carga laboral, pero un 23,2% declara sentir este efecto de forma constante.

Los síntomas más frecuentes son la ansiedad laboral (54%), el estrés crónico (49,5%), el insomnio (36%) y síntomas depresivos (33,3%). Todo ello, además, se combina con otros efectos colaterales como el sedentarismo o el empeoramiento de los hábitos alimenticios (36,4% en ambos casos). Millennials (25-44) son el grupo que mayor afectación declaran, tanto en lo emocional como en el bienestar físico, lo que los convierte en colectivos clave a la hora de diseñar estrategias de salud laboral.

"En la actualidad, los programas que promueven el bienestar emocional, físico y nutricional no son simples complementos, sino fundamentos esenciales para fortalecer la atracción y retención de talento, mitigar el absentismo y cultivar culturas organizacionales más saludables, inclusivas y sostenibles”, destaca Pedro Díaz Yuste CEO de Savia. “En Edenred entendemos que apostar por el bienestar de los equipos es clave para construir entornos laborales más saludables y sostenibles. Seguiremos escuchando al talento y ofreciendo soluciones como la retribución flexible, entre otros, que realmente respondan a sus expectativas y a los desafíos del nuevo entorno profesional”, señala Stanislas de Bourgues, CEO de Edenred España.