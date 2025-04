¡Señor, danos paciencia!

Bajo el manto de la globalización se pretende justificar las diversas tropelías y corrupciones extendidas a nivel generalizado, la degradación moral en Europa es evidente y, al grito de sálvese quien pueda, nos están llevando al caos total. Es cierto que no todos los países integrantes lo sufren de igual manera, unos lo pasan mal y otros mucho peor, como es nuestro caso.

A lo largo de la historia siempre se ha intentado que las generaciones futuras vivieran mejor que las anteriores. Después de una guerra civil que dejo al país totalmente diezmado vimos resurgir con mucho esfuerzo y trabajo el desarrollo de una sociedad, comodidades y paz social duradera en el tiempo, como hasta entonces no se conocía.

Quizás fuese ese resurgir el que permitió darlo todo por hecho y merecido a las generaciones futuras, creando unos jóvenes que se creían merecedores de todo, sin obligaciones porque todo se les daba por añadidura. Craso error porque así hemos llegado a tener generaciones abúlicas, sin querer responsabilidades, que prefieren el enriquecimiento rápido sin importar lo que tengan que hacer para conseguirlo, amorales y sin dignidad en la mayoría de los casos, aunque con excepciones que confirman la regla.

Como es lógico muchos de esas personas se dedicarían a la política y como dijo a su mujer Zapatero cuando fue elegido “en este país cualquiera puede llegar a ser presidente”. A consecuencia de esto estamos sufriendo un desgobierno de papanatas y mercachifles que nos están llevando al caos total y a la ruina más escandalosa. Pero no termina aquí nuestro problema. Nos entretienen con telones de humo en el circo/teatro mediático que nos tienen montado para que al mismo tiempo que hacen y deshacen a su antojo no veamos la realidad existente. Pendientes de que si Rusia tiene o no tiene ganas de lanzar misiles o bombas nucleares o… ¡Sepa Dios!, como si importásemos algo a Putin que ni nos considera.

Sin embargo no nos dicen el gran peligro que nos acecha con Marruecos. Empezando con ZP y siguiendo sus indicaciones Sánchez les está dando prebendas millonarias con lo que nos estamos haciendo un flaco favor, pues se están armando hasta los dientes con maquinarias de última generación compradas a EEUU, para cuando encuentre el momento adecuado, invadir parte de nuestro país, véase Ceuta, Melilla y parte de las Canarias para explotación de sus aguas. Ya le ha dado el impresentable autócrata presidente que tenemos el Sahara sin consultarlo con nadie, así por las buenas, no sabemos que habrá conseguido a cambio, pero algo bueno para él sin duda. Según Taleb Alisalem (periodista marroquí) Felipe González tiene un palacete regalado por la casa real marroquí en Tánger, Bono también tiene un palacete, ZP da conferencias muy bien pagadas. Miembros del gobierno defienden la expansión marroquí, además en Europa en vez de defender nuestros productos agrícolas y ganaderos miran para otro lado y están beneficiando más la agricultura suya que la nuestra entre otras cosas, es decir, que tenemos al enemigo dentro con el Psoe y en vez de prepararnos para nuestra defensa cuando llegue el momento, nos pone cortinas de humo desviando la atención con otras causas.

La UE pide que nos rearmemos y medio gobierno, que dice lo que sabe pero no sabe lo que dice, amenaza con no darle sus votos para que se mantenga en el poder su presidente y éste rápidamente cambia de opinión, que es lo suyo. Que la constitución esté en caída libre, las instituciones ninguneadas, la democracia haciendo equilibrios en la cuerda floja, eso a toda la gente que nos desgobierna les da igual, con tal de mantenerse en el poder y seguir viviendo a costa del erario público.

La invasión puede ser de manera incruenta, asaltando embajadas o consulados, ocupando edificios públicos y sentadas en las calles impidiendo el paso de nuestras fuerzas armadas, casándose con españoles, etc.. Seguro que lo planearan de manera que sea lo más difícil posible revertir para nosotros. Habría que recordar un poquito la marcha verde que hubo hace años y ponernos las pilas. Estas cosas ni se estudian ni se hablan, ¡faltaría más!

Imagino que algún político y alguien más se dará cuenta de esto que digo, no voy a ser yo sola, pero ¿la oposición no está haciendo nada al respecto? En caso positivo ¿por qué no lo cuenta? ¿Por qué no nos saca a la calle? Más vale prevenir que lamentar. Hay tanto desconocimiento de la historia que no aprendemos y repetimos los mismos errores y parte del gobierno se pone muy estupendo criticando el rearme que tenemos que tener para defendernos de una posible invasión que tenemos a la vuelta de la esquina. Eso sí, mucho hablar cara a sus votantes pero no dimite nadie, renunciar al sillón, ni pensarlo y además lo dicen con todo el descaro, con lo que demuestran cada vez que abren la boca cualquier miembro del gobierno, lo poco que les importa el bien social, a la vista está su falta de dignidad, su amoralidad y falta de ética y escrúpulos. Pero lo peor a mi modo de ver es que nos toman por tontos, claro está que si les ríen las gracias, los aplauden y adulan como borregos, a lo mejor es que lo son los que lo hagan.

El mejor día reparten a nuestras fuerzas armadas tirachinas con bolitas de papel para que nos defiendan. ¡Lo que tendremos que soportar y ver todavía!