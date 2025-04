Ante la previsión del reparto de migrantes menores no es de extrañar que ciertas Comunidades se pongan en guardia, no es de extrañar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado que llevará el pacto a los tribunales de justicia. Estamos ya acostumbrados a que el Gobierno actúe cabalgando contradicciones, que diría Pablo Iglesias, pero lo cierto es que no tiene ninguna explicación decente que digan que el pacto de Mazón con Vox es racista mientras que el suyo con Puigdemont tenemos que asumirlo por el bien de la gobernabilidad de España.