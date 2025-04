Hurto de los derechos de propiedad intelectual en ABC

Descubrimiento arqueoastronómico en la iglesia de San Pedro de Sanlúcar la Mayor

Estimado Sr.,

Me dirijo a usted en relación con el artículo publicado ayer, martes 8 de abril, en el diario ABC sobre la iglesia de San Pedro de Sanlúcar la Mayor, titulado “Una escalera hacia el cielo”.

El artículo (firmado por el Sr. Javier Rubio) ha sido utilizado, pasando información falsa y mal intencionada con la finalidad de cometer un delito de hurto de derechos de propiedad intelectual, muy presuntamente cometido por el arquitecto José María Rincón, pues reincide en sus afanes de plagio, ya que fue advertido por mis abogados cuando hizo propia la adscripción de la construcción de la iglesia de San Pedro al Rey Alfonso X el Sabio, en un artículo publicado el 20 de diciembre de 2023 en el Diario de Sevilla, firmado por el periodista Juan Parejo, en el que se resaltaba de manera notoria: “una iglesia construida por Alfonso X el Sabio”. Reaccionó dando marcha atrás al observar que sería muy complicado atribuirse dicha adscripción, y la iglesia, desafortunadamente para Sanlúcar la Mayor, debe conformarse ahora como una iglesia alfonsí más, por el momento. Llueve sobre mojado.

En el artículo del Sr. Javier Rubio, el descubrimiento arqueoastronómico en la iglesia de San Pedro de Sanlúcar la Mayor, se atribuye a los integrantes de los responsables del proyecto de restauración de la Iglesia: arquitecto José María Rincón Calderón y el arqueólogo Miguel Ángel Tabales, algo que es radicalmente distinto a lo expuesto en el artículo de ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA (CSIC) 21, enero-diciembre 2024, mencionado en el artículo de ABC, titulado “La construcción de la mezquita almohade de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y su sustitución por la iglesia mudéjar de San Pedro”. Acerca de mis trabajos expresan literalmente su opinión:

“Trabajos recientes (Fernández Fontanillas 2018) inciden en la posibilidad de que el Rey Alfonso X el Sabio, en plena campaña de conquista de la vecina Niebla e influenciado por la orden del Temple, asentada en la ciudad, optara por la construcción de un templo cristiano cargado de simbolismo y habilitado para la contemplación de efectos lumínicos, habituales en la mentalidad constructiva de la época. Las investigaciones de Fernández Fontanillas (2018) están basadas en diferentes indicios arqueo astronómicos y en la asociación de la iglesia de San Pedro con el Cristo crucificado que aparece representado en las cantigas alfonsíes, ubicado tradicionalmente en la iglesia y hoy emplazado en la iglesia de Santa María de Sanlúcar la Mayor. La conclusión principal de su hipótesis no es otra que la adscripción rotunda de la actual iglesia al rey Alfonso y por tanto de su construcción a mediados del siglo XIII. Es una reflexión lógica y sugerente, etc.”. (pag. 20) y en otro párrafo “Es posible que esta necesidad funcional (se refiere a la extraordinaria elevación del presbiterio) fuera aprovechada, según la teoría de Fernández Fontanillas (2018), para representar una arquitectura simbólica destinada al enaltecimiento del rey Alfonso X, quién con los caballeros del temple, conquistadores de la ciudad*, plasmarían a modo de aula regia, toda una panoplia de significados esotéricos a la par que se desarrollaba un expediente lumínico muy sofisticado mediante hierofanías y otros artificios solares” (pag.25-26). En este artículo no se atreven a adjudicarse descubrimiento arqueo astronómico alguno *con la salvedad que en ninguno de mis trabajos afirmo que los templarios conquistasen Sanlúcar la Mayor (conquistada por la Orden de Santiago).

Sin embargo, en el Artículo de ABC del Sr. Rubio, alguien se ha atribuido el descubrimiento del uso intencionado de la luz solar con una finalidad iniciática y mucho más extraordinaria que la simple iluminación del templo, gracias a la retirada del retablo principal y del falso órgano. Literalmente:

“Así, la retirada del retablo barroco principal, y del falso órgano a los pies de la iglesia ha permitido entender el juego de luces naturales que los constructores del siglo XIII pensaron como una catequesis mistagógica”. Es arqueoastronomía, la interprete quien la interprete, y un HURTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL MUY GRAVE, porque la arqueoastronomía investigada en la iglesia ha sido producto de muchos años de investigación (2015 a 2021) llevada a cabo con esfuerzos también de mi colaborador Håkan Dahlström, y divulgados ya hace siete años en el libro MISCELÁNEA HISTÓRICA HISPALENSE (2018) en la Fundación Dialnet de la Universidad de la Rioja, y en un documental titulado “Alfonso X el Sabio. Las Puertas del Sol” (2021) proyectado con conferencias en Casas de Cultura y en un acto organizado por la Academia de Ciencias en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

Ruego una rectificación o que se pongan en contacto conmigo y me permitan explicarles o proporcionales la documentación que demuestran los hechos que acabo de comunicarles.

Atentamente

Benito Fdez. Fontanillas Håkan Bengt Dahlström