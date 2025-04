“Me garcó” y otros poemas

Me garcó

Me garcó el poeta invitado a leer sus inéditos textos en mi Ciclo “El Parnaso de Balvanera”

En vano esperé en la fecha del encuentro correspondiente el cumplimiento en tiempo y forma de su telefónico contraído compromiso

Y así, defeccionando sin avisar no contamos esa noche con su Voz

Ni un e-mail en los días subsiguientes envió alegando…

lo que sea

Me garcó

en prosa

el poeta.

*

Resérvase

El buen poema no es bueno:

te asoma al abismo

El buen poema — sabemos — no te da del todo lo que él tiene:

se reserva.

*

¿Y... cómo anda la poesía?

La poesía anda como la astrofísica la buñuelística la amparología

La poesía anda como el cuatrerismo como las especializaciones como las antípodas

La poesía anda como la Luna de Valencia y es la valencia de esa luna perfectible

la poesía.

* Armé

Armé una pausa

Armé una pausa como otros arman una causa

La pausa es esta capciosa versificación sin rima ni nada grandioso

y que condescendientes ustedes ahora mi público absteniéndose de conciliábulos

juzgarán.

*

Moriré

De ripio moriré: bien lo sé

Mortificado en el subjuntivo izquierdo

y por los triptongos de una rosa.

*

No me agradaba

No me agradaba creer que podría vivir sin mí

Y otra cosa:

Estrictamente no la maté: sólo permití que su muerte sucediera.

*

Quien me gusta

Aquí está: conmigo No me gusta Su compañía consolida mi raquitismo e inmovilidad

Quien me gusta sepulta mientras su vigor.

*

Adela

Adela es toda soltera tanto como su madre es toda casada

No avizoramos que Adela llegue a ser como su madre

Su madre nunca fue tan soltera como Adela lo es.

*



Nada es imposible

No es imposible que sean treinta los años que hace que no la veo

Con ella convivo ‐no es imposible‐ desde hace treinta años

Mi ceguera y ella: nada es imposible.

*



Me agravia

Algo raro sucede y ese algo raro sustancioso que sucede no me sucede a mí

Ese algo raro me agravia ya que ese sustancioso algo raro que sucede no me sucede

Algo raro sucede entre esa loquita y usted ¡malditos! algo raro sucede.

*

Ni es por simpatía

No es por amor ni siquiera es por simpatía que me elige

Le convengo por mi austeridad y fiereza.

*



Romanticismo

¿Así que a ese órgano tuyo (entraña, víscera) de naturaleza muscular común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados que actúa como impulsor de la sangre y que en el hombre está situado en la cavidad torácica

adjudicás la responsabilidad por tu compulsiva práctica de fornicio con la rematadamente loca de mi hermana?