“A Henry Michaux” y otros poemas

A Henry Michaux

A ver, exploremos donde hay un hombre

y unos cuentecitos

Exploremos ese patrimonio

A ver, al ciego al cegado.

*

A Héctor Urruspuru

Busca su condena Maldita Ginebra en el prepucio de la aurora

de la travesti Aurora.

*

No tan sólo

No tan sólo de un pan de jabón de lavar la ropa extraigo un poema

No tan sólo sustraigo un verdadero poema de los pechos siliconados de una grotesca pornostar

sino que también del depilado escroto de Kiwi, el Ateo.

*

De espadachines

La espadié a La Huesuda con un poema bastante logrado

Obviamente bastante logrado no es logrado Lo reformularé mientras Ella me dé changüí

Ante los ojos de los huracanes la indolencia de Dios y la súbita vulnerabilidad del paisaje reformularé también a La Huesuda Arrinconado por sus pacotillas y la solemne inestabilidad de mi psiquismo lo juro

espadeándola con otro (y otro) poema.

*

Foliculario

Esa plasmación de una irradiación:

el poema.

*

Me asesinó la frase los asesinos estaban siendo asesinados.

*

Me sustento además con la convicción de apostar en estado si no siempre de gracia al menos de desgracia plena:

el sustento poético.

*

A Ronald D. Laing

No dispongas de mi cuerpo más veces de las que yo dispongo del tuyo ¡Júrame que lo intentarás! ¡Hazlo!

ordenó uno de sus personajes masculinos

Y tú no le cuerpees a mi disponibilidad más veces de las que yo le cuerpeo a la tuya

en una fraseología especular le retrucó otro personaje — éste femenino — del mismo psiquiatra y escritor

Y añadió:

¡Hazlo! ¡Intenta jurármelo!

*

A Alejandra Pizarnik

También están — sondeo en el espejo — las ataduras

los objetos infinitesimales albergados en la disonancia

los influjos lerdos atisbando

ralos

lo que aún crece.

*

Inquiriendo

¿Qué tiene usted para decir del muslo de esa rubia en la fotografía que antecede a su poema publicado en un blog de la Internet?

¿Qué tiene usted, en tanto autor, para opinar (y no me lo imagino cuestionándolo) sobre el muslo de esa rubia desnuda en la fotografía que orienta o conduce hacia su poema publicado bilingüe (castellano-euskera) en un blog que se ofrece desde España como revista de cultura?

El muslo ése allí de una rubia impuesta por el director de la revista ¿lo incita como a mí lo compele al intento aprehensivo de trasladar a la desnuda con muslo y rubiedad a otro poema?

*

Buena salud

Matando muertos matando muertos que gozan realízome personaje de una novela inmortal.

*

¿Sirve la poesía en el tercer milenio?

¿Más en el tercer milenio que en el segundo que en el primero?

¿Sirvió en el primero? ¿Y en el segundo?

¿Sirvió a principios o a fines? ¿A proyecciones o a introyecciones?

¿Dudan de que sirviera menos que la contabilidad que la gastroenterología que la compulsión coleccionista?

¿Los fastidia que más haya servido comer y dormir? ¿Los entristece que difiera en su alcance respecto de la cuentística y el articulismo?

En servidumbre la que más sirve al Amo es la mera versificación Milenio más o menos nunca sirvió la poesía para servirse chirle y abundante.

*

Si...

A Rudyard Kipling

Si puedes desacomodarte y no instalar, sin afán capcioso, cosas tales como Sintió la brisa suave Mi humilde pero sincero homenaje Suprema instancia Los caminos de la Patria Las semillas de la Libertad;

Si puedes desajustarte y no verter, sin guiño literario La dulce caricia o El dulce mirar Su generosidad sin límites Se rompió en mil pedazos Una noche oscura y cerrada o Un día luminoso y abierto o Noches consteladas de estrellas o Noches melancólicas y tristes;

Si puedes desacatarte y no asentar sin derroche de sorna Un día de crudo invierno Desgranando días Una sombra fugaz El murmullo de los pájaros;

Si puedes insurreccionarte cuando te acometa la viscosidad de redactar Han manchado con sangre tu hospitalario suelo Sus ojos color verde mar o El mar tapizado de olas;

Si eres capaz de interceptarte y sacarte del juego cuando no atines más que a Un perverso juego o Jugar con mis ilusiones o Alimentar mis ilusiones o

[Mustia mi alma o Transportó mi espíritu o Tu espíritu fogoso;

Si puedes desestimar, oponiéndote al Torrent demencial de la resaca, no siempre

[solemne, pero sí infecciosa de El paisaje pleno de vida y encanto o Asomarte a la vida o El milagro de la

[vida y aún alcanzado por tu flaqueza, repudiar Ver brillar el sol y El sol broncea mi pie o Algarabías juveniles y Cegados por la

[ambición;

Si puedes encabritarte y no atiborrar con Palabras que se agolpan en mi interior Mensajes de Paz que llenan el aire o Lleno de esperanzas o Llenará con alegría o

[Llenando de emoción;

Si eres capaz, a costa de tu desasosiego, de renunciar definitivamente a Tu profundo amor y Caer en sus redes La raíz de todos los males y Prodigar sonrisas;

Si puedes abstenerte del Sembrador de sueños Del hielo de la soledad y así subvertirte y no dotar a tus textos del Por qué tan cruel es el destino;

Si nadie, ni enemigos ni amantes amigos, logran incitarte a Estallar en miríadas de capullos vírgenes;

Si puedes, espulgándote de linajes parasitarios, abolir Dispuesto a darte esa fiel mano o En tu piel rosada;

Si puedes acometerte con fiereza y desterrar de tu escritura indefensa Se callen sentimientos Se enmudezcan las voces;

Si eres capaz de rebuscar en ti la imprescindible disconformidad y ni por

[pasteles te avienes a Palpitar en el ritmo de su corazón o Compartir tus íntimos deseos:

¡Tuya será la poesía y cuanto ella revele y — lo que vale más — serás, acaso, un [poeta, hijo mío!