Desde el 2011, cuando escribí el Poema a la Batalla de Puebla, esta obra se ha consolidado como una de mis composiciones más exitosas. Ha sido ampliamente declamada durante la festividad del 5 de mayo y ha alcanzado un reconocimiento internacional al ser traducida al inglés y al francés.

El pasado 21 de marzo, en el Día Mundial de la Poesía, tuvimos la oportunidad de realizar una lectura poética colectiva en el nuevo recinto del H. Congreso del Estado de Puebla, un evento que, sin duda, adquirió un carácter histórico. Fue precisamente con el Poema a la Batalla de Puebla que inauguramos la ceremonia, otorgándole un realce simbólico significativo al efectuarse en el mismo lugar donde se lidió la gesta heroica de 1862.

Este año, la celebración poética cobró un matiz especial con la participación de una delegación ecuatoriana. En un ejercicio de inclusión y diversidad cultural, la composición fue interpretada en náhuatl, kichwa y español, gracias a las traducciones de las maestras Zenaida Ortuño Alejo y Jessica Guapulema Curi, respectivamente.

Con la cercanía de la festividad del 5 de mayo, considero importante compartir estas traducciones junto con el poema original en español. Es habitual que las traducciones estén sujetas al escrutinio y posibles correcciones de los expertos, pero es precisamente este intercambio de perspectivas lo que enriquece nuestro entendimiento y aprecio por la poesía multicultural.

Aquí les presento el Poema a la Batalla de Puebla de mi autoría, junto con las traducciones realizadas por las maestras Ortuño Alejo y Guapulema Curi, como testimonio de este interesante y enriquecedor ejercicio intercultural.

Poema a la Batalla de Puebla (5 de mayo de 1862)

La tierra tiembla, el aire se espesa

hombres a pie y en bestias,

cuerpos de piel morena

contra hombres que hablan rarezas.

General Márquez y conservadores:

¿Por qué auxilian al invasor?

¡Qué bueno sería quemar Puebla,

pero no todos perdieron su honor!

Fuertes de Loreto y Guadalupe

cobijen a sus bravos guardianes,

soporten la incendiaria pólvora,

resistan el ataque de los invasores.

Valle de Cuetlaxcuapan tus hijos caen,

la bayoneta no tiene misericordia,

el machete se tiñe escarlata

¡Qué lejos está la concordia!

¿De qué están hechos estos bárbaros? ¡No temen y sólo tienen piedras y palos!

¡Maten a los descalzos, a los de harapos!

¡Pagarán desafiar a los gallardos zuavos!

Hijos de Morelos e Hidalgo: ¡Presente!Compañías de Tetela, zacapoaxtlas

Batallón de Cazadores, xochiapulcas,

luchen, desafiemos a la muerte.

¡Sorprendente, los hijos de Francia huyen!

con menos hombres y balas se gana,

es día de júbilo y orgullo nacional

¡Nuestras armas se han cubierto de gloria!

Pase de lista a los generales,

los que comandaron hambrientas gentes:

Ignacio Zaragoza, General en Jefe,

Ignacio Mejía, Santiago Tapia,

Joaquín Colombres, Miguel Negrete.

¡Larga vida a los paladines! ¡No más invasores y traiciones! ¡Qué esta lid inspire a los que vienen! ¡Somos hijos de soberanos y valientes!

(Abel Pérez Rojas, 2011)

Yaotateuilistli Puebla Altépetl Talolini, ejekatl motilaua takamej nejnemij uan sekin ipan kaomej, takamej ten tatauik inpankuetaxo momajkauaj inpan tlen seyok intajtol.

Ueyi yaotayekanket Márquez uan uejuejtalnamikini: ¿keye nanki paleuiaj akin tech talsojsojloko? ¡kuali yeskia ma tiktimakakan Puebla amo nochi kipolojkej inkualnemilis!.

Tetique Loreto uan Guadalupe xikintakentikan in yaotajpianij, xikijyouikan tittlaltepoktli, xikinankilikan analitalsojsojloanij.

Tamayantipa Cuetlaxkuapan uetsij mo koneuan, Amo kintlapojpoluia yaotekpatl, chichiltik motapalojtiu teposmachete uejka mokautok yolseuilistli.

¿Toni ika chijchiutok nintakayo ni kuatitajtaakamej? ¡San tet uan kuauit ika tateuiaj uan amo mojmojuij! ¡Xikinmiktikan nin metsiukej, uan sojsoltikej! ¡Kiixtauasej kin ixnamijkej koyotateuianij!.

Morelos uan Hidalgo namokoneuan: ¡Nikan itstokej! Ueyi yaotasentilismej ten Tetela, uan Zacapoaxtla euanij Pilyaosentilistli ten Xochiapulco euanij xitateuikan, ma tiktanilikan mikilistli.

¡Tetsauit, cholouaj Francia ikoneuan! ika se ome takamej uan tepostatopontli tatankej, axcan ma tiyolpakikan uan to anauaktali ma mo yolueyimati ¡To tepostateuiloniij mo xochiotijkej!.

Ma mokaki intokay uejueyi yaotayekananij ten kinyekankej apismijkatakamej: Ueyi yaotayekanketl Ignacio Zaragoza, Ignacio Mejía, Santiago Tapia, Joaquín Colombres uan Miguel Negrete.

¡Ma miak xiuitl itstokan ni temanauianij! ¡Ma tamikan intetalsojsojloanij uan motajtolkuepanij! ¡Ni yaotatanilistli ma kinyolchikauaj kati totepotsko uitsej!

¡Uejuejyin to mexkotalmanauianij uan tayolchikauanij ti inkoneuan!

(Traducción al náhuatl por la maestra Zenaida Ortuño Alejo)

***

Allpa kuyun, wayra sinchiyashka, Runakuna purinkuna, wakcha uywakunapi, Kulli kulitiyuk kawakuna, Rimaykuna mana yachaykuna rimashka runakunawan.

General Márquez, yuyaykuna: Imarayku kitikurak yanapankichik Alli karkan Puebla nina ruray, Shinapash mana llapallanku kuychi chinkarkanku Loreto, Guadalupe pukara: Kuyaylla mañakuykichik kawsayniyuk kamayukkunata, Polvora nina sinchita chikachay, kitikuray atankunata chikakuy.

Cuetlaxcuapan llaktak wawakuna urmayanku, Bayoneta mana yuyan, Machete yawarwan pintushka, Maypin kachkan concordia Imamanta kay bárbarokuna rurayashka Manchayninchu, rumiwan, kaspiwan, Wañuchiy ch'arayuk, harapuyuk runakunata Zuavos sinchikunata atipanakushpa chaski.

Morelos, Hidalgo wawakuna: Kachun Tetela, Zacapoaxtla ayllukkuna, kaskakkuna batallón, Xochiapulca, Mañakuy, kawsaypa atipanakushun.

Kanchay, Francia wawakuna aykinku Ashtawan pisilla runakunawan, puruwan atipashun, Kunan puncha kushikuywan, sutiwan, runakunawan, puruwan sutiwan untashka Apukuna shutinkunata rimay: Yarkhay runakunata kamachishka: Ignacio Zaragoza, apukmi, Ignacio Mejía, Santiago Tapia, Joaquín Colombres, Miguel Negrete.

Kawsay kachun paladineskuna Manarak manakaskikuna, kumirnin Kay mañakuy muskuykachun shamukkunata Apukmi kanchikk, sinchi runakkuna, wawakunami kanchikk

(Traducción al kichwa por la maestra Jessica Guapulema Curi)