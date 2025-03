¿Es inminente que la OTAN declare la guerra a Rusia?

Estamos viviendo un “Año jubilar”, año de la verdad, que nos hará libres y no al revés. No basta tener madera de santo, ser buenecillos; hay que negarse, tomar la cruz, cada día la de cada uno. “Militia es vita hominis super terra”, duro combate, pero con Dios será victoria siempre. Tú sabes más Señor, me conoces y me amas más que yo a mí. Dios sabe más. Y María está en nuestro camino, nunca solos.